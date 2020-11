La Carrie ci porta nel backstage del nuovo spot televisivo e ci svela in anteprima le borse della sua nuova collezione per la primavera-estate 2021.

Una linea di borse adatte a ogni occasione in cui spiccano alcuni dei modelli iconici del brand, rinnovati nei materiali e nei colori e resi unici da dettagli e applicazioni preziose che li rendono ancora più speciali: La Carrie presenta la sua nuova collezione per la primavera-estate 2021 e ci porta dietro le quinte del nuovo spot televisivo per svelarci in anteprima quali saranno le borse più desiderate della prossima stagione.

Pensata per donne dalla forte personalità che anche nella vita di tutti i giorni amano distinguersi con accessori che si fanno notare, la nuova collezione del brand si compone di borse in pelle e similpelle che strizzano l’occhio alle tendenze del momento e che si rivelano un’ottima scelta per esaltare al meglio qualsiasi look quotidiano, da quelli più easy e disinvolti a quelli più ricercati e femminili.

Ad accompagnarci per tutta la stagione, modelli passepartout facilissimi da abbinare e perfetti dall’alba al tramonto; ma anche proposte più stravaganti, contraddistinte da inserti estrosi e particolari che regalano una dose extra di stile anche alle mise più basic.

A impreziosire le borse della nuova collezione primavera-estate 2021 di La Carrie ci pensano infatti strass, tessuti etnici e cavallini animalier, infilature di rafia e borchie piramidali, piccoli dettagli che fanno la differenza e le rendono ancora più glamour.

Trai modelli di punta della stagione, il secchiello dagli strass multicolor e la maxi bag in pelle rossa punteggiata da borchiette silver: due pezzi chiave della nuova collezione che sono proprio al centro del nuovo spot di La Carrie.