per l'autunno, in nuove versioni strepitose Un mix di tessuti, modelli, stili e colori: la Biker Bag di Moschino tornaper l'autunno, in nuove versioni strepitose

È una borsa iconica, inconfondibile con la sua unica forma a Chiodo, che negli anni è stata rivisitata e proposta in differenti colori, materiali e fantasie, restando sempre moderna e riconoscibile. Anche per la Pre Fall 2021, Jeremy Scott, Direttore Creativo del brand, l’ha ripensata in chiave del tutto nuova ma sempre e comunque in perfetto stile Moschino.

Nasce così una nuova Moschino Biker Bag, un accessorio iconico e senza tempo, dalle diverse funzionalità.

Viene infatti proposto, oltre che nel modello più tradizionale, in versione belt bag, clutch, micro crossbody e handbag dalla forma trapezoidale.

Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli: dalle tracolle regolabili in nappa o in catena oro, al manico in pelle, fino agli spallacci removibili nel modello zaino.

La palette si arricchisce per la Pre Fall 2021 e offre a ciascuno la sua borsa perfetta: monocromatica dai toni decisi, bianca e nera a righe, in velluto, in versione patchwork in pelle.

L’iconica Moschino Biker Bag è uno statement piece, per una statement personality.

Scopri i diversi modelli delle Biker Bag di Moschino per la Pre Fall 2021.

Moschino Biker Bags Biker Bag in pelle con stampa foulard e con Moschino Teddy Bear



Biker Bag in pelle Black&White



Biker Bag a trapezio in pelle Black&White



Biker Bag patchwork con dettaglio bottoni sul davanti



Biker Bag in cavallino leopardato



Biker Bag a trapezio in pelle rossa



Zaino Biker Bag in pelle rosa con spallacci removibili





Micro Bag in pelle con dettagli Biker sul davanti





Camera Bag in pelle con dettagli Biker sul davanti

