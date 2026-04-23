Linee pulite, volumi morbidi e sneakers versatili per una nuova idea di eleganza

C’è una nuova idea di stile che non passa più dalla costrizione, ma dalla libertà. Dalla possibilità di muoversi, scegliere, vivere ogni momento con leggerezza. Lo sa bene Benedetta Parodi, protagonista di questi scatti per Skechers, che racconta – con naturalezza – un’estetica contemporanea fatta di equilibrio tra eleganza e comfort.

La vediamo attraversare la città con disinvoltura, tra architetture milanesi e scorci urbani: denim dal taglio rilassato, blazer morbidi, camicie leggere. Ai piedi, sneakers che completano il look con un twist effortless, trasformando ogni outfit in qualcosa di immediatamente attuale.

Sneakers statement, tra colore e leggerezza

Tra le strade della città, il suo stile prende forma attraverso capi chiave: denim morbidi, blazer destrutturati, camicie leggere. Silhouette pulite, mai rigide, pensate per muoversi.

Ai piedi, sneakers dalle linee fluide e dai volumi bilanciati — suole importanti ma visivamente leggere, tomaie che alternano superfici lisce e dettagli tecnici, palette che spaziano tra bianco luminoso e accenti più soft. È un modo di vestire che riflette perfettamente il suo approccio: Benedetta stessa racconta di cercare sempre una certa misura, evitando l’eccesso e privilegiando look che funzionino davvero nella vita di tutti i giorni.

E infatti il suo “uniform” contemporaneo nasce proprio da questa logica: jeans, camicia, blazer e sneakers. Una formula semplice, ma oggi più che mai rilevante.

Quando il comfort diventa visibile

In queste immagini il comfort non è solo una sensazione, ma un’estetica precisa.

Si legge nella costruzione delle scarpe, nelle proporzioni delle suole ammortizzate, nella morbidezza delle linee che seguono il movimento del piede. Sneakers pensate per accompagnare il passo, non per correggerlo.

Non a caso, per Benedetta sentirsi comoda è una condizione imprescindibile: è ciò che le permette di affrontare davvero la giornata, senza che ciò che indossa diventi un limite. Una visione che si ritrova perfettamente nell’universo Skechers, dove tecnologia e design lavorano insieme per creare calzature capaci di unire benessere e stile, accompagnando ogni momento — dal lavoro al tempo libero.



Fluidità, tra città e momenti lenti

Il racconto si sposta poi nel verde, e con lui cambia anche il ritmo.

Benedetta indossa un chemisier azzurro, leggero, che segue il corpo senza costringerlo. Le sneakers, in questo contesto, diventano ancora più interessanti: il loro design più tecnico crea un contrasto sottile con la femminilità dell’abito, rendendo il look attuale, mai prevedibile.

È lo stesso equilibrio che si ritrova nella sua quotidianità, fatta anche di piccoli rituali — come il tempo dedicato alle amiche, momenti semplici ma preziosi, che richiedono uno stile curato ma senza rigidità.

Essenzialità come scelta stilistica

Nulla è superfluo: pochi accessori, layering leggero, dettagli calibrati.

Quella che potrebbe sembrare una scelta estetica è in realtà un vero approccio: togliere, semplificare, lasciare spazio a ciò che conta davvero. È un modo di vestire che riflette una personalità, prima ancora che una tendenza.

Ed è proprio in questa essenzialità che le sneakers acquistano forza: diventano l’elemento che definisce il look, senza mai sovrastarlo.

Stile e comodità, finalmente insieme

Oggi, più che mai, non è più necessario scegliere tra estetica e benessere.

Benedetta lo vive come una conquista: la possibilità di essere eleganti senza rinunciare alla comodità, di sentirsi libere dentro quello che si indossa.

È la stessa direzione in cui si muove Skechers, con una proposta che attraversa lifestyle e performance, città e tempo libero, mantenendo sempre al centro un’idea precisa: il comfort come parte integrante dello stile.

Una coerenza che va oltre il look

C’è una coerenza che lega tutto: il modo di vestire, il modo di vivere, persino quello di cucinare.

Per Benedetta, semplicità e cura convivono sempre — un piatto deve essere buono ma anche bello, proprio come un outfit deve essere pratico ma capace di farla sentire bene.

È un’estetica che nasce dal quotidiano, non dalla costruzione.

Il nuovo lusso è la leggerezza

Alla fine, tutto si riduce a questo: scegliere capi e accessori che accompagnano, che semplificano, che rendono la giornata più fluida. Negli scatti di Benedetta Parodi per Skechers, questa idea prende forma con naturalezza. Un passo alla volta, senza forzature, con stile.

Foto: Marco Mezzani

Video: Riccardo Rovelli

Styling: Marta Donadi

Mua/hair: Francesca Galantino

Creative/Art Direction: Sara Moschini e Daniela Losini