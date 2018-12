Abbiamo chiesto ai due influencer di intepretare uno Swatch X You secondo la loro personalità

Grazie a Swatch X You, l'ultima novità in casa Swatch, da oggi l’idea di progettare un orologio che sia realmente unico al mondo è possibile.

Noi di Grazia abbiamo chiesto a Barbara Donadio e Alessandro Magni di progettare uno Swatch custom made in linea con con le loro personalità.





Con il configuratore online hanno simulato il loro Swatch X You scegliendo la texture del cinturino, sono 15 diverse ispirate alla natura, all’arte e alle geometrie e alla moda animalier (per ciascuna ci sono infinite possibilità, a seconda del punto della stampa dove ci si posiziona con il cursore!), il colore del meccanismo e aggiungendo un messaggio segreto inciso sul retro della cassa.

Barbara, appassionata di beauty non poteva che optare per una fantasia flower power, colorata e fresca. Alessandro, che ama vivere al 100% le città in cui si trova, ha preferito invece un'illustrazione come quelle del suo taccuino di viaggio.







Il risultato? Ne avete un assaggio nell’editoriale Swatch X You realizzato in collaborazione con Grazia Factory.

Ma non dimenticatevi di seguire gli #SwatchXYou di Barbara e Alessandro per scoprire tutti i dettagli.





Crediti



Foto: Marco Mezzani

MUA: Ginevra Pierin

Style: Francesca Crippa

Sitting Editor: Sara Moschini