Talento innato, fisico scolpito e una vita per la danza: così sul palco, come nella vita di tutti i giorni, Elena D'Amario trasmette la sua energia non solo ballando, ma anche attraverso il suo stile inconfondibile

Essere come lei quando balla sul palco non è semplice. O per meglio dire: è impossibile. Il suo talento per la danza è indiscusso, la tecnica e la pulizia dei suoi movimenti sono frutto di una dedizione totale e di un duro allenamento. E anche in termini di stile, Elena D'Amario non ha segreti: predilige capi e accessori d'ispirazione sport urban, non si uniforma alle mode ma abbina e crea il suo stile spontaneamente, in totale libertà.

(continua sotto)





Un viaggio a passo di danza

Capace di intrattenere il pubblico con una danza piena di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso, è questo a fare di lei una ballerina unica nel suo genere.

Non a caso il coreografo americano David Parsons, vera e propria icona della Post Modern Dance statunitense, l’ha scelta come prima ballerina della sua prestigiosa compagnia di danza, la Parsons Dance di New York. E per interpretare il leggendario, popolare e incredibile brano CAUGHT, che creò per se stesso nel 1982.

Un sogno, non programmato, che si è avverato per Elena D’Amario: dall’arena del programma Amici di Maria De Filippi s’è vista catapultata a New York e da lì sui palchi dei principali teatri di tutto il mondo.

Elena oggi esprime tutta sé stessa, la sua energia e vitalità in ogni passo di danza.

È una ragazza forte, determinata e tenace, che ha scoperto da sola il mondo e in esso s’è fatta strada. È una giovane donna che ha saputo fare scelte difficili nella vita per realizzare il suo sogno di diventare una ballerina professionista.

Fuori dalla sala prove, e quando non è sul palco, è una ragazza come tante: ama il mare, divertirsi e uscire con gli amici, ascolta musica pop e ha una passione smisurata per la moda.





Fare shopping e scegliere capi e accessori che sappiano dare al suo look quasi sempre sportivo un sapore cool, originale e esclusivo è ciò che la diverte e la stimola di più (dopo la danza, naturalmente!). Sceglie quello che vuole indossare in base agli impegni e al suo stato d'animo, adora giocare col mix&match di colori, tessuti, capi e accessori, per creare ogni giorno un look diverso, ma sempre di tendenza e in perfetto stile col suo umore.





Credits

Foto: Fabrizio Cestari

Video: Tommaso Mariniello

Fashion: Francesca Crippa

MUA + hair: Fulvia Tellone

Editor: Cristina Piccinotti

Sitting Editor: Sara Moschini, Daniela Losini