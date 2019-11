L'influencer indossa gli abiti Kocca Jeans, in cinque abbinamenti per il giorno da cui trarre ispirazione

Ha sapore vintage e colori caldi la collezione Kocca per l'autunno inverno 2019/20. Le nuance delle foglie autunnali si ritrovano in stampe a quadri di blazer e gonne, come invece quelle più neutre in maglioni e cappotti morbidi e avvolgenti.

Li ha indossati per noi l'influencer Marianna Zuliani, che ha interpretato cinque look da giorno dal sentore vintage. Informale ma comunque elegante, sofisticata e chic, l'esperta di moda ha abbinato capi spalla, gonne e accessori per outfit da utilizzare tutti i giorni per questa stagione.

Scopriamo insieme i look della settimana di Marianna.





Lunedì: comfy rock

Cappotto morbido con collo faux-fur e abito in ecopelle con cinta in vita

Martedì: ready to work

Abito scamiciato con maglione bordeaux e giacca in medesimo quadretto

Mercoledì: iperfemminile

Pantalone morbido crema, blusa mattone e cappotto animalier

Giovedì: sporty chic

Denim a zampa 70s, blusa ocra e blazer a quadri

Venerdì: caldo avvolgente

Morbido maglione crema, gonna portafoglio sabbia e tracolla con borchie.





Credits:

Foto: Paolo Colaiocco

Fashion: Francesca Crippa

MUA+Hair: Melly Sorace

Sitting editor: Sara Moschini