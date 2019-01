Le zucchine, lunghe o tonde, chiare, striate o verde scuro, sono sicuramente gli ortaggi più consumati e apprezzati in cucina, per il loro sapore dolce e per la loro versatilità in cucina. Si trovano in vendita tutto l’anno, ma è in primavera inoltrata che cominciano davvero la loro stagione ricca di tante varietà tra cui scegliere e cucinarle in tanti modi diversi. Per esempio se farcite e cotte in forno le zucchine sono un gustoso secondo piatto leggero o un antipasto stuzzicante, adatto a tutti, anche a chi sta attendo alla linea! Se cercate una ricetta per farcire le zucchine in modo appetitoso, provate le zucchine ripiene di tonno al forno di Grazia: sono una ricetta semplicissima, senza carne, da realizzare con pochi ingredienti che avete, forse, già in dispensa. Le zucchine ripiene di tonno al forno sono adatte in ogni circostanza: è un secondo piatto di verdure e tonno, perfetto per essere consumato in una calda giornata estiva ma anche adatto per un simpatico antipasto da preparare in tutte le stagioni!

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine lunghe

3 pomodori maturi

200 gr tonno sott'olio

50 Grana grattugiato

1 uovo

1 spicchio aglio

1 cucchiaio prezzemolo tritato

4 cucchiai pangrattato

3 cucchiai olio extravergine d'oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare le zucchine ripiene di tonno al forno

1) Preparate gli ingredienti. Lavate 4 grosse zucchine e lessatele intere in acqua bollente salata per 10 minuti. Scolatele e raffreddatele subito immergendole in acqua ghiacciata. Intanto, scottate anche 3 pomodori maturi, nella stessa acqua di cottura delle zucchine; scolateli, pelateli, eliminate i semi e riduceteli a pezzetti. Scolate anche le zucchine, asciugate e tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Estraete la polpa con un cucchiaino, senza rompere la buccia, e tritatela. Mettete da parte le "barchette" pronte per essere farcite.

2) Preparate il ripieno. Pelate 1 spicchio d’aglio e rosolatelo in padella con 2 cucchiai di olio extravergine di olivae e 1 cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato. Aggiungete i pezzetti di pomodoro e la polpa di zucchine tritata; cuocete 1-2 minuti e aggiungete 200 g di tonno sott'olio, ben sgocciolato e spezzettato con le mani o con la forchetta. Proseguite la cottura per 2 minuti e aggiungete 4 cucchiai di pangrattato. Mescolate con un cucchiaio di legno e togliete la padella dal fuoco; versate il composto di tonno in una terrina e lasciatelo raffreddare.

3) Farcite le zucchine. Incorporate al composto preparato 1 uovo e 50 g di Grana grattugiato, mescolate e riempite con il composto le barchette, aiutandovi con un cucchiaino.

4) Completate e servite. Riscaldate il forno a 200°C. Disponete le zucchine farcite in una teglia foderata con carta da forno bagnata e strizzata, irrorate con l’olio evo rimasto e infornate per circa 10 minuti o fin quando la le zucchine ripiene di tonno al forno saranno leggermente dorate in superficie. Servitele tiepide o fredde.