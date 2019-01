Un grande classico della tradizione. La ricetta dello zampone e lenticchie con purè è perfetta non soltanto per celebrare le festività di fine anno, ma anche durante tutta la stagione invernale. Ricco ed energetico, questo secondo piatto si presta davvero a risolvere le cene in famiglia e con gli amici. Da gustare sosrseggiando un calice di rosso corposo, come un Barolo per esempio. Si accompagna perfettamente a pane toscano e a un contorno di verdura cruda di stagione

210 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

8 dl brodo

30 gr burro

30 gr grana

qb olio extravergine d'oliva

800 gr patate

qb sale

1 cucchiaio pomodoro concentrato

50 gr prosciutto crudo

2,5 dl latte intero

300 gr lenticchie

qb mostarda

1 cipolla

1 zampone

Come preparare lo zampone e lenticchie con purè





1) Mettete in ammollo 300 gr di lenticchie per 4-5 ore, sciacquatele e lasciatele insaporire in una pentola insieme a 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 cipolla sbucciata e tritata, 50 gr di prosciutto crudo tritato. Aggiungete quindi 8 dl di brodo caldo e 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro.

2) Fate bollire, abbassate il fuoco e lasciate cuocere per 40 minuti circa. Quindi mettete a bagno 1 zampone in acqua fredda per una notte. Poi, scolatelo e bucherellatelo con una forchetta. Avvolgete lo zampone in un telo e immergetelo in una pentola insieme ad acqua fredda. Fate bollire su fiamma media, poi abbassate il fuoco e lasciate cuocere per 3 ore.

3) Dunque, lavate 800 gr di patate, lessatele e togliete la buccia quando sono ncora calde. Poi, passatele allo schiacciapatate e fate scendere il purè in una casseruola, unite 30 gr di burro, mescolate, aggiungete anche 2,5 dl di latte intero un po' per volta e mescolando. Fate cuocere il purè per circa 5 minuti a fiamma bassa. Spegnete il fuoco, aggiustate di sale e unite 30 gr di grana.

4) Una volta cotto, scolate lo zampone e affettatelo. Quindi, impiattate con il purè, le lenticchie e un po' di mostarda a piacere.