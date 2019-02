In soli 25 minuti potete preparare questo secondo sfizioso e chic, le uova alla cocotte con piselli e bacon.

25 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb burro

1 cipollotto

qb olio d'oliva

50 gr bacon

qb pepe

150 gr piselli

qb sale

4 uova

Come preparare le uova alla cocotte con piselli e bacon





1) Mettete 50 gr di bacon a cubetti in una padella antiaderente con un filo d'olio e rosolate. Aggiungi 1 cipollotto fresco tritato finenemente e 150 gr di piselli sgranati, quindi cuocete per 3-4 minuti facendo insaporire il bacon. Regolate di sale e pepe.

2) Prendete 4 uova e separate i tuorli dagli albumi, conservando i tuorli all'interno delle mezze uova, che conserverete in 4 portauova.

3) In 4 cocotte imburrate mettete piselli, bacon e fondo di cottura. In ciascuna cocotte versate 1 albume e infornate a 180° C facendo cuocere per 10 minuti.

4) Spolverizzate le 4 cocotte con un pizzico di sale e aggiungete al centro i tuorli messi da parte. Cuocete ancora per 2 minuti, insaporite con una macinata di pepe. Servite le uova alla cocotte con piselli e bacon.