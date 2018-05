Un secondo piatto sfizioso, le tortillas di mais messicane sono semplici da preparare e stupiranno gli amici. Per chi desidera offrire un menu etnico, per un aperitivo diverso dal solito. Ottime se accompagnate a una birra artigianale fresca

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

150 gr farina di mais macinata fine

300 gr filetto di manzo

qb lattughino

200 gr fagioli rossi

2 pomodori

4 peperoncini verdi dolci

1 dl panna fresca

1/4 l brodo

qb salsa messicana

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare le tortillas di mais messicane

1) Unite 150 gr di farina di mais al sale e all'acqua tiepida necessaria per avere un impasto morbido, fatelo riposare per 30 minuti e poi suddividetelo in 4 parti. Quindi, con il mattarello stendetelo con uno spessore di circa 3 mm, in forma rotonda. Cuocete le tortillas ottenute su entrambi i lati, in un tegame antiaderente. Una volta cotte, fatele riposare coperte con un telo.

2) Ora, fate cuocere 300 gr di filetto di manzo in 1/4 l di brodo bollente coperto. Poi, pulite bene 4 peperoncini verdi e 2 pomodori. Affettate le verdure a rondelle. Lavate anche un po' di lattughino. Quindi estraete la carne dal brodo, fate raffreddare e sfilacciate con l'aiuto di una forchetta, aggiustando di sale.

3) In una padella antiaderente fate scaldare 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e ripassate molto rapidamente le tortillas. Quindi, piegatele a metà e mettetele a cartoccio in 4 bicchieri.

4) In una terrina disponete la carne, 200 gr di fagioli rossi, peperoncini e pomodori, latttughino. Regolate di sale, unite quindi anche 1 dl di panna fresca e salsa messicana piccante a piacere. Amalgamate e mettete il ripieno dentro ai cartocci di tortillas.