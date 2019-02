Un secondo di pesce leggero e saporito, la carne è morbida e deliziosa da gustare con il sughetto di pomodorini lievemente piccante, è il piatto perfetto da portare in tavola per il pranzo della domenica. L'orata all'acqua pazza semplice è facile da preparare e pronta in poco più di mezz'ora, gli ingredienti sono semplici e tipici della tradizione mediterranea.