Uno sfizioso secondo piatto che unisce il sapore del mare a croccanti verdurine pastellate, perfetto da portare in tavola per una cena tra amici. Il fritto misto di pesce e verdura richiede un pò di tempo per la preparazione ma il risultato è assicurato e volendo potete proporlo come piatto unico, accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco servito freddo.

60 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

12 triglia filetto

500 gr calamaro

400 gr code di gambero

4 carciofo

2 zucchina

qb farina

80 gr farina di riso

2 torlo

1 limone

2 l olio di semi di arachidi

qb sale

qb pepe





Come preparare IL FRITTO MISTO DI PESCE E VERDURE





1) Lavate accuratamente le verdure. Spuntate le zucchine e tagliatele a bastoncini. Eliminate i gambi, le folglie esterne e le punte dai carciofi poi tagliateli a metà e togliete il fieno, tagliateli a spicchi e metteteli in una ciotola con acqua e limone per evitare che anneriscano.

2) Lavate e pulite il pesce. Passate i calamari sotto l'acqua fredda e procedete staccando i tentacoli dalla testa, poi eliminate le pinne laterali, gli occhi e il becco, infine rivoltate le sacche, svuotatele e lavate l'interno. Prendete le code di gambero sgusciateli e con uno stecchino eliminate il filetto nero sul dorso. Toglite le lische dai filetti di triglia aiutandovi con una pinzetta.

3) Preparate la pastella. Unite 80 gr di farina di riso con 20 g di farina 00 in una ciotola e una presa di sale, unite 2 tuorli e mescolando con la frusta aggiungete 2 dl di acqua ferdda facendo attenzione a non formare grumi, fino a quando la pastella risulterà liscia e omogenea.

4) Cuocete e servite. Prendete 2 padelle e scaldate abbondante olio di semi di arachidi e scaldate nel frattempo il forno al massimo. Infarinate il pesce separatamente, facendo attenzione a eliminare la farina in eccesso con un setaccio. Iniziate friggendo la verdura in una padella, aiutatevi con una pinza a prendere i bastoncini di zucchina, passateli nella pastella e poi friggeteli per 3 minuti circa, scolateli con un mestolo forato di modo che coli bene l'olio in eccesso e passateli su carta assorbente, procedete così con tutta la verdura e po mettete il piatto nel forno spento per mantenerla calda. Poi nell'altra padella friggete il pesce, facendo attenzione di friggere per qualche minuto prima le triglie poi i calamari e infine i gamberi. Unite in un piatto da portata pesce e verdure, aggiungete il sale e una macinata di pepe prima di servire.