Un secondo piatto gustoso e leggero, teneri bocconcini di agnello insaporiti con l'acciuga, perfetto da servire nel menù delle feste di Pasqua. L'agnello alla romana è facile da preparare e la cottura in padella permette unaconsistenza perfetta della carne e l'amalgamarsi dei sapori alla perfezione. Potete accompagnare il piatto con patate al forno o polenta.

45 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

2000 gr agnello

4 acciughe o alici

qb aceto bianco

1 spicchio/i aglio

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

1 rametto/i rosmarino

qb sale

qb farina





Come preparare l'agnello alla romana





1) Lavate 1 rametto di rosmarino, spellate 1 spicchio d'aglio e schiacciatelo, prendete una coscia di abbacchio da 2 kg e taglaitela a pezzetti da 40 gr ciascuno.

2) Fate scaldare mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva in una grande padella e mettete a rosolare l'agnello, a fiamma alta, rigirate in modo che diventa dorato su entrambi i lati, salate e aggiungete l'aglio e il rosmarino. Continuate la cottura, aggiungendo un cucchiaio di farina, mescolate e versate mezzo bicchiere di aceto bianco e un poco d'acqua. Proseguite la cottura per 20 minuti, staccate il fondo di cottura con un cucchiaio di legno, moderate la fiamma e coprite con il coperchio.

3) Prelevate 2 cucchiai di fondo di cottura, metteteli in una ciotola e unite 4 filetti di acciughe, fateli sciogliere mescolando e versate sull'agnello, alzate la fiamma e mischiate bene per insaporire. Spegnete e servite.