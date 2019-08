Se siete in cerca della seduta perfetta, ecco i modelli di Maisons du Monde più belli e per tutti.

La scelta delle sedute è un passo fondamentale per qualsiasi casa e per qualsiasi ambiente, specialmente per la sala da pranzo.

Elemento base del nostro vivere quotidiano, una sedia può davvero fare la differenza, ma dobbiamo prendere in considerazione diversi fattori, dalla comodità all'estetica, fino al budget.

Maisons du Monde ci offre tantissime opzioni e stili diversi, dalle soluzioni più economiche a quelle un po' più care.

Ecco qualche modello da prendere in considerazione.

Eve

Con il suo design basic e funzionale, la sedia Eve porta un twist decisamente ontemporaneo. Leggerezza e solidità ne fanno una seduta adatta ad ogni ambiente, così come i suoi colori semplici, ma mai noiosi.

Clyde

Per una seduta confortevole ed elegante, la sedia Clyde è la soluzione perfetta. D'altra parte non ci si può aspettare di meno dall'incontro delle linee scandinave con il lusso del velluto.

Factory

Chi non può resistere al fascino dello stile industriale apprezzerà la sedia Factory, appunto. Il metallo rivestito da vernice nera opaca si sposa perfettamente col design sobrio e contemporaneo.

Tradition

Immancabile in questa selezione: la sedia da bistrot. Nel modello Tradition si incontrano diversi materiali: legno, rattan e metallo, per una seduta senza tempo.

Clapper

Se apprezzate comodità e stile, troverete questo perfetto connubio nella sedia Clapper. Adatta a chi ama uno stile vintage, grazie alle sue gambe inclinate e al rivestimento in pelle (ma è disponibile anche in velluto).

Rotterdam

Una sala da pranzo più tradizionale richiede sedute più distinte. La sedia Rotterdam, nella sua eleganza, ci sorprende nell'accostare il rivestimento in similpelle con il calore delle gambe in legno.

Otto

Quando il comfort è il vostro primo pensiero, Otto è la sedia giusta per voi, grazie alla seduta imbottita. Le linee retrò sono intramontabili e le finiture possibili sono tutte estrememente eleganti.

Hilda

Lasciatevi avvolgere dall'accogliente Hilda, con il suo schienale incurvato e la sua seduta in corda. Le tonalità chiare del legno massello di quercia ne fanno un pezzo sobrio ed essenziale.

Atelier

La sedia Atelier offre un risultato raffinato e al tempo stesso genuino grazie alla combinazione delle sue linee sofisticate e dei materiali naturali come il legno delle gambe e il lino del rivestimento.

Photo credits: Maisons du Monde