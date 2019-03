Se state pensando di optare per una soluzione open space, ecco qualche ispirazione per dividere cucina e salotto con stile

Sempre più interni adottano la soluzione dell'open space, creando un fluido legame tra cucina e soggiorno.

Gli ambienti aperti permettono di creare uno spazio funzionale, ma anche accogliente.

Dovendo assolvere a più compiti però, è bene trovare alcuni accorgimenti per differenziare le diverse aree.

Da interventi più strutturali a soluzioni low cost, utilizzando materiali e rivestimenti o divisori verticali, vediamo qualche idea per ottenere uno spazio flessibile, piacevole e ben definito.





Strutture portanti

Per dividere le diverse zone della cucina e del salotto senza ingombrare, si possono scoprire gli elementi portanti della casa. Delle splendide travi e colonne a vista in legno svolgono il compito superbamente.

Divisi dal pavimento

L'area living e quella della cucina hanno ruoli ben definiti nella casa. Riconosceteli scegliendo diversi rivestimenti per il pavimento, come delle semplici piastrelle bianche per la cucina e un caldo parquet per il soggiorno.

Separati da un vetro

Per chi non è totalmente convinto di un open space "puro", utilizzare una parete a vetrata può essere un buon compromesso. La luce continua a passare, lo spazio risulta coeso, ma le aree sono meglio definite.

Senza interruzioni

Spesso per dividere cucina e soggiorno si può utilizzare un'isola o un divano. Qui questi due elementi sono disposti senza interruzione, dando un senso di continuità all'ambiente.

Separé verde

Certo, librerie e scaffali sono un ottimo espediente per dividere due stanze, ma avete mai considerato le piante? Potete creare dei piccoli giardini pensili che separano verticalmente lo spazio, portando una ventata di freschezza alla vostra casa.

Diversificare coi tappeti

Una soluzione sicuramente più economica, ma altrettanto efficace, è quella di distinguere visivamente lo spazio utilizzando i tessili. Diversi tappeti possono scomporre il vostro open space a seconda delle funzioni dei vosti ambienti.

Architetture audaci



Tra l'ispirazione anni '60 e la modernità, una cornice sul salotto può stuzzicare i più audaci. Le linee sono pulite e la prevalenza di vuoti mantiene intatta la continuità dell'open space, pur non passando certo inosservata.

Cover Photo credit: Cucina «Carattere» di Scavolini