La POPUPHOME di Diesel Un ex laboratorio di oreficeria viene rimodellato dal brand DIESEL nella forma di un ambiente domestico "tentacolare ed accogliente". Nella POPUPHOME DIESEL, tra un'ampia gamma di sedute e una sala da pranzo aperta, con cucina di acciaio inossidabile, sono assicurati relax e drink. Basta oltrepassare l'architettura in cemento modellato della reception per questa mmersione tra colori brillanti che evocano il deserto. Nel distretto 5VIE, in via Cesare Correnti 14.



HOUSE IN MOTION di INTERNI Il magazine INTERNI, diretto da Gilda Bojardi, presenta la mostra-evento HOUSE IN MOTION. Frutto di un lavoro sinergico con aziende, multinazionali, start-up e istituzioni, l'appuntamento chiama a raccolta grandi protagonisti italiani del progetto e designer e architetti internazionali: il risultato è una rassegna che offrire una visione sul futuro dell'abitare e della mobilità attraverso installazioni, design islands, micro-architetture e macro-oggetti, tutti site-specific. Tra gli espositori anche IKEA con l'installazione "Alla scoperta dell’infinito” dell’architetto Lorenzo Damiani. Fino al 28 aprile, all’Università degli Studi di Milano, all’Orto Botanico di Brera e in Corso Venezia 11.



Louis Vuitton «Objets Nomades» Torna la suggestiva esposizione firmata Louis Vuitton che quest’anno a scoprire la collezione “Louis Vuitton Objets Nomades” e “Louis Vuitton Les Petits Nomades”, arredi da viaggio e oggetti di decor creati in collaborazione con i più grandi nomi del design internazionale: Fratelli Campana, Nendo, Patricia Urquiola, Marcel Wanders, Andrè Fu, Raw Edges, Maarten Baas, Gwenaël Nicolas, Damien Langlois-Meurinne, Barber & Osgerby, Atelier Oï, India Mahdavi, Tokujin Yoshioka. Dal 18 al 22 Aprile, dalle 10.00 alle 20.00 nella bellissima location di Palazzo Bocconi, in C.so Venezia 48.

Nendo a Superstudio Più Con Nendo: forms of movement il talendo dello studio giapponese fondato da Oki Sato approda al Superstudio più. La mostra permetterà agli spettatori di calarsi in un "labirinto misterioso": all'interno di uno spazio di oltre 800 mq, sarà possibile misurarsi con 10 concept basati sull’idea di movimento e sulle sue declinazioni. Esposti sia prodotti finali, sia modelli e bozze, per "un affascinante viaggio nel cuore della creazione del design". Superstudio Più | SuperDesign Show, via Tortona, 27.



Un giro sul Tram Corallo L'architetto e designer Cristina Celestino interpreta lo storico tram milanese, immaginando un ideale Tram Corallo che circolerà nel distretto di Brera. Corallo porterà in scena - ad orari prestabili - una suggestiva sala di proiezione su rotaie, un vero e proprio salotto viaggiante all'interno dello storico tram 1928, riletto in chiave contemporanea. Fermate in Piazza Castello, 2; Via Cusani, 4; Cairoli M1.

#DONTCALLME A raccogliere il testimone di Matteo Cibic quest'anno è la designer e artista Elena Salmistraro, scelta da Timberland per un'inedita collaborazione. Con l'installazione interattiva Don’t call me... Dafne, la progettista re-interpreta l'archetipo dell'albero, emblema di sacralità ed energia, nonché simbolo del brand. Chiunque può prendere parte al progetto legato all'opera, "abbracciandola" e postando il proprio #DONTCALLME con immagini e testi rappresentativi. In Piazza XXV Aprile.



Il DESIN PRIDE di Seletti Accompagnato dalle performance live di Gaia Gozzi & Ghemon, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con DESIGN PRIDE + PARTY PIAZZA AFFARI 2018 promosso da Seletti, in collaborazione con l’agenzia Paridevitale srl Communication & PR. Al corteo prenderanno parte anche i brand Gufram, Toilet Paper Magazine, Heineken,Saviola Holding - Gruppo Saviola since 1963, Hospitality Truck by Trasporti Delta S.r.l, gli studenti dello IED Milano e tanti designer. Mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle 24.00; partenza da Piazza Castello (angolo via Minghetti); Party in Piazza Affari.

I Design Talk di ICON Design Sir David Adjaye, Stefano Boeri, Hans Ulrich Obrist, Guido Canali, Atelier Biagetti, Michael Anastassiades, Stefan Diez, Studio Formafantasma, Michael Anastassiades, Ron Gilad, Konstantin Grcic, Atelier Oï, Studio GBPA, Giulio Cappellini, Mario Cucinella, Giulio Iacchetti e Patricia Urquiola sono i big dell'architettura e del design protagonisti degli Icon Design Talks. La seconda edizione del format si concentra sui temi dell’efficienza energetica, della mobilità intelligente, della riconversione robotica e della programmazione urbana. Alla Microsoft House, in viale Pasubio 21, e al Nuovo Palazzo del Cinema Anteo.



L'istallazione di COS Dopo Gary Card, Bonsoir Paris, Nendo, Snarkitecture e Sou Fujimoto e Studio Swine, proseguono le collaborazioni tra COS e artisti/designer contemporanei in occasione della Milano Design Week. Quest'anno il brand sarà presente con Open Sky, grande installazione scultorea messa a punto dall’artista americano Phillip K. Smith III. L'opera, di grandi dimensioni, sarà posizionata nel cortile cinquecentesco e nel giardino all’inglese di Palazzo Isimbardi, permettendo ai visitatori di sperimentare "un’esperienza individuale attraverso l’interazione tra tempo e luce". A Palazzo Isimbardi, in corso Monforte, 35.