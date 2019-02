I letti in ferro battuto vi fanno pensare alle case delle nonne? Date un'occhiata a questi 10 modelli per ricredervi!

Non solo presenza distintiva nelle case di un tempo: la "seconda vita" dei letti in ferro battuto può riservare alcune sorprese persino a quanto storcono il naso appena sentono parlare di questo tipo di mobile.



Premettendo che nulla può equiparare il fascino irresistibile dei modelli tradizionali, realizzati su disegno e dalle esperte mani dei fabbri, sbirciando tra le proposte della grande distribuzione è possibile individuare alcune soluzioni interessanti, che riattualizzano un arredo dalla lunga storia.



Si tratta di modelli di letti in ferro battuto che rileggono i motivi decorativi tipici, offrendone una versione moderna, alleggerita, oltre a un'identità cromatica che prende il posto del colore nero, così diffuso in passato.

1. Letto in ferro battuto moderno

Disponibile nel colore bianco avorio, il letto Syracuse ricorda i tradizionali letti in ferro battuto ed è realizzato in metallo. Ad un prezzo accessibile, dispone di testiera e pediera che riproducono la medesima scansione ritmica, con rigorose barre verticali in successione.



Photo Credits: Maison du Monde

2. Letto in ferro battuto con baldacchino

Adatto a chi dispone di una camera da letto con soffitti alti oppure a chi desidera arredare la zona giorno alleneandosi ai principi dello stile shabby chic o country, il letto in ferro battuto con scenografico baldacchino Raphael è in vendita anche nella versione con box contenitore.



Photo Credits: Cantori

3. Letto in ferro battuto con testiera scultorea

Per molti i letti in ferro battuto non sono davvero tali in assenza di una testiera dalla forte personalità, dotata di elementi decorativi che generano intrecci, avvolgimenti, volute o sinuose composizioni. Se siete tra questi, il modello Nuvola non può non essere inserito nella vostra "lista dei preferiti".

Photo Credits: Ciacci





4. Letto in ferro battuto in stile Art Dèco

Adatta a chi sogna una camera da letto sofistica, questo modello non rinuncia all'impronta decorativo così peculiare nei letto in ferro battuto. Tuttavia ne propone una versione "light", orientata verso i concetti di simmetria ed equilibrio. Senza rinunciare al prezioso tocco delle dorature.

Photo Credits: Anthropologie



5. Letto in ferro battuto matrimoniale

Perfetto per chi è alle prese con l'arredamento della prima camera da letto matrimoniale della propria vita, questa struttura letto si caratterizza per la doppia curvatura della testiera e della pediera. Il risultato è un letto classico, reso prezioso dai dettagli color ottone presenti in diversi punti.



Photo Credits: Ikea

6. Letto in ferro battuto singolo

Disponibile in diversi formati, il modello Ciro è realizzato in ferro pieno trafilato e dispone di superfici e saldature a filo levigate manualmente. Anche la finitura e la patinatura vengono realizzate a mano. Può essere richiesto anche in versione letto a castello.

Photo Credits: Cantori





7. Letto in ferro battuto minimal

Come i camaleonti, i letti della collezione Camaleo possono cambiare colore e persino aspetto grazie alla combinazione dei vari elementi disponibili in catalogo. Per chi ha un debole per il fai da te, ma anche per il design e la creatività.

Photo Credits: Twils

8. Letto in ferro battuto per i più piccoli

La particolarità di questo robusto letto in acciaio? La sua capacità di allugarsi, di pari passo con la crescita di un bambino. Le romantiche decorazioni laterali, che portano subito alla mente i tradizionali letti in ferro battuto, assolvono alla funzione di barre di protezione. Per un riposo in tutta sicurezza!

Photo Credits: Ikea

9. Letto in ferro battuto da regina

Si chiama Pascià questo letto matrimoniale classico in ferro battuto, caratterizzato da lucidatura a mano in n foglia argento champagne o laccata. Disponibile in un'ampia varietà di soluzioni a livello dimensionale. Si può acquistare con o senza pediera.

Photo Credits: Cantori

‎

10. Letto in ferro battuto "trasformabile"

Capucine è un divanetto due posti color avorio. Con una larghezza di 154 cm e tre sponde laterali, può all'occorrenza trasformarsi in un letto per bambini. La struttura, che ricorda quelle tradizionali in ferro battuto, è realizzata in tubolare d'acciaio. Può trasformarsi nell'alleato perfetto in casa per le pause relax o nell'arredo che mancava nell'ingresso.



Photo Credits: Maison du Monde

Photo Credits Cover: Twils