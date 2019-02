Per dormire più comodi o per risparmiare spazio, ecco alcuni modelli di letti IKEA ad una piazza e mezzo.

I letti ad una piazza e mezzo sono un buon compromesso per chi ha una camera da letto piccola o per chi semplicemente vuole dormire allargando le braccia.



IKEA propone moltissime delle sue strutture matrimoniali in versione ridotta, concedendo il massimo del comfort e dello stile anche con qualche centimetro in meno.

BRIMNES



Il letto BRIMNES è l'ideale per chi ha una camera di piccole dimensioni. Oltre agli ampi cassetti contenitori, la sua testiera (opzionale) consente di sfruttare al meglio lo spazio, perfetta per organizzare libri e piccoli oggetti.



MALM

Il letto della serie MALM, una delle più note della casa svedese, è capace di adattarsi con facilità ad ogni stile grazie al suo design minimal e alle sue diverse versioni: bianco, nero o nelle calde tonalità del legno, con o senza cassetti contenitori.



SAGSTUA



Le misure saranno ridotte, ma il letto SAGSTUA rimmarrà comunque il protagonista della vostra stanza. Le linee tradizionali della struttura in metallo, impreziosite da dettagli in ottone sono l'ideale per gli animi più romantici.



BJÖRKSNÄS

Direttamente dalle foreste scandinave, con la struttura BJÖRKSNÄS arredare la vostra camera da letto non sarà mai stato così semplice. La pulizia dello stile nordico e la naturalezza del legno massiccio vi aiuteranno a creare un ambiente sereno, fondamentale per il riposo.



ASKVOLL

Le linee morbide del letto ASKVOLL e il suo candore hanno quasi un effetto calmante. Grazie alla testiera bassa inoltre è comodo da posizionare anche negli spazi più difficili.



NESTTUN



Per una struttura leggera e poco impegnativa il letto NESTTUN è quello che cercate. L'ariosa testiera a rete permette di risparmiare visivamente spazio e la struttura in acciaio rivestito di bianco permette di integrarlo con facilità coi mobili circostanti.



NORDLI

Per coniugare comodità e praticità, NORDLI è uno dei letti grazie a cui è possibile organizzare e immagazzinare coperte, piumini o vestiti grazie ai sei cassetti contenitori.



