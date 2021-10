È tempo di godere della bellezza dell'autunno in casa, in giardino e sul balcone. Per farlo, niente di meglio degli articoli firmati CASA, disponibili con uno sconto esclusivo riservato ai lettori di Grazia!

Quanto sarebbe appagante prolungare la magia delle vacanze e riassaporare l'atmosfera dei luoghi che hanno fatto da sfondo ai nostri viaggi una volta tornati ai ritmi della quotidianità? A chi non piacerebbe continuare a godere delle ultime giornate assolate dell'anno e respirare la poetica quiete autunnale, circondato dall'arredamento giusto? Ebbene, non si tratta di "sfide impossibili" da realizzare. È all'interno della propria casa, in balcone e in giardino che si possono ricreare le stesse sensazioni visive, cromatiche e tattili che tanto ci hanno affascinato durante l'estate. E magari aggiungere un tocco personale, che strizza l'occhio all'autunno. Ad aiutarci a rinnovare e migliorare la casa sono i mobili e gli elementi decor della collezione Indian Summer di CASA, in promozione esclusiva per i lettori di Grazia fino all'11 novembre 2021. Scopriamola insieme!

A casa, come in vacanza

Nuance e pattern evocativi del deserto; materiali naturali, come il rattan o la ceramica, in grado di rimandare all'autenticità dello stile di vita mediterraneo; tecniche, come il tufting, capaci di restituire al primo sguardo l'idea di un sapere antico e prezioso, tramandato nel tempo. Sono queste alcune delle caratteristiche dei mobili e degli accessori della linea Indian Summer. A partire dalla poltrona lounge naturale MATAHARI (nell'immagine in alto: a sinistra), i cui intrecci in rattan avvolgono il corpo in un esotico abbraccio. (H 83 x W 70 x D 73 cm; prezzo € 299; codice 661703).

Tutto il fascino dell'autunno in casa

La fase di passaggio fra l'estate e l'autunno è il momento ideale dell'anno per apprezzare le variazioni della luce naturale, per ammirare il suggestivo cambio di colore degli alberi, per beneficiare ancora dell'esposizione solare in vista dell'inverno. Come godere al massimo di questi momenti anche quando non si è più in vacanza? Il consiglio è tenere a portata di mano plaid, candele e cuscini da usare per un rapido allestimento all'aperto. Tutto il necessario può trovare posto all'interno di MANDIOLI (nell'immagine in apertura: sullo sfondo), il cesto di foglia di cocco fatto a mano firmato CASA (dimensioni Ø50x H43cm; prezzo € 51,95; codice 661619). E, una volta rientrati, niente di meglio che estendere la bellezza di quanto apprezzato fuori casa in tutte le stanze. Puntando, ad esempio, sui colori autunnali come il verde muschiato, su finiture in pelle, velluto e ottone e, non da ultimo, su arredi che diventano alleati versatili e insostituibili durante la stagione fredda. Come LINUS (nell'immagine in alto), l'armadio dal design sofisticato, adatto anche al living e all'ingresso (dimensioni H 90cm; prezzo € 399; codice 666428) e DRACO (nell'immagine in alto: a sinistra del divano), il tavolo da soggiorno nero e marrone (dimensioni H 40 cm; Ø 84 cm; prezzo € 119; codice 665945).

Arredi naturali, poetici e funzionali

In Indian Summer le linee morbide e avvolgenti di arredi comodi come il divano kaki DAVI (Lunghezza 140 cm; prezzo € 349; codice 665861) si combinano con mobili pratici e robusti, perfettamente adatti a una vita domestica scandita anche da momenti di convivialità. È questo il caso del tavolo con ripiano in legno naturale non trattato NEW OAK.

L'esclusiva promozione per i lettori di Grazia

Vi piacerebbe rinnovare il vostro arredamento domestico all'insegna delle collezioni CASA? Non è mai stato così facile e conveniente. Fino al 11/11, infatti, i lettori di Grazia potranno usufruire di un'esclusiva promozione: sull'acquisto di un articolo CASA verrà applicato il 30% di sconto. Come cogliere questa opportunità? Per gli acquisti online è sufficiente inserire il codice GRAZIA30, prima del pagamento. Per gli acquisti nei punti vendita, basta mostrare alla cassa il codice a barre disponibile a questo link. La promozione è valida su tutti i prodotti (attenzione: lo sconto non è cumulabile con altri prodotti scontati).

Informazioni e ispirazioni per la casa al sito ufficiale.

Immagini courtesy CASA