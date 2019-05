Verso l'estate con una novità in giardino, terrazzo o balcone: il dondolo sospeso!

C'è qualcosa di più evocativo dell'infanzia del dondolarsi spensieratamente - su un'amaca, un'altalena, un dondolo - godendo della piacevolezza della bella stagione?



Lo sanno bene anche i designer, che nel settore degli arredi da esterno o da giardino stanno sviluppando soluzione innovative, capaci di riscrivere le abitudini più longeve. Prendiamo il classico dondolo: cosa accedebbre e come cambierebbe se venisse sospeso a qualche centimetro da terra?



Se fosse in grado di fornire anche un supporto per le gambe o di avvolgere gli utenti, oltre a farli divertire e rilassare con il suo movimento oscillatorio?



Ecco 8 modelli di dondoli sospesi per ripensare gli spazi esterni della casa in vista dell'estate!

1. Swing by Paola Lenti

Dondolarsi in coppia? Su questo modello, perfetto per chi preferisce arredi da esterno in legno, si può! Progettato dal designer Edward Van Vliet, nel 2012, è realizzato in legno di sassofrasso curvato; il trattamento esterno assicura una protezione oleo-idrorepellente.

Photo Credits: archiproducts.com





2. Palaos by Maison du Monde

Da fissare al soffitto (o a un altro supporto), con i 2 metri di catena in dotazione, questa poltrona dondolante è adatta sia ai giardini che ai terrazzi più grandi. I cuscini rendono la seduta comoda e perfetta per il relax o la lettura, ma nello stesso tempo metteno in evidenza la speciale "trama" in metallo bianco opaco, dall'impronta contemporanea.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





3. Bitta by KETTAL

Disponibile sia in versione poltrona che sofa, questo arredo da esterno sospeso è stato progettato dall'architetto e designer Rodolfo Dordoni. Le quattro funi consentono di sollevarlo da terra dell'altezza desiderata, mentre l'ampia gamma di finiture e colori - messa a punto sia per la struttura, sia per il cuscino orizzontale - può incontrare il favore anche degli acquirenti più esigenti.

Photo Credits Cover: kettal.com





4. Swingrest Collection by Dedon

La linea di arredi da esterni sospesi di questa azienda tedesca è da capogiro! I dondoli-divani, ad esempio, vengono proposti nella classica soluzione a due posti, con testiera verticale, ma anche con ampia base circolare e postazione portaoggetti. Il tocco in più? In entrambi i casi è possibile prevedere una tenda bianca, che fissata anch'essa in alto dà vita a un vero e proprio "microcosmo privato", a contatto con la natura.

Photo Credits: dedon.de





5. Recliner by Studio Stirling

Destinata all'utilizzo di una sola persona per volta, questa seduta sospesa in acciaio verniciato a polvere non solo è sospesa e caratterizzata da un pattern evocativo dei rami degli alberi. Con la sua linea avvolgente, si propone come un arredo nel quale tutto il corpo, gambe comprese, può essere disteso. Per un relax associato a un dolce doldolio.

Photo Credits: studiostirling.com





6. RING-O by da a

Dimenticate il classico dondolo per esterni! La seduta sospesa progettata da Saverio Incombenti introduce nel giardino un arredo dalla forte personalità, ricorrendo semplicemente all'intreccio tra due elementi basici. Realizzata in metallo saldato a mano e curvato, si può acquistare nei colori verde, grigio, azzurro e bronze metal.

Photo Credits: archiproducts.com





7. Dönüs by Alankaram

Come una scultura: questo originale dondolo sospeso da giardino viene prodotta da un'azienda dell'India in legno di quercia o in teak. La seduta, con imbottura, può accogliere fino a tre persone contemporaneamente; gli angoli arrotondati impreziosiscono l'arredo, rendendolo adatto anche ad ambienti interni di pregio.

Photo Credits: alankaram.in





8. Nautica T060 by Expormim

Con un progressivo restringimento verso l'alto, questa poltrona-altalena si caratterizza per uno schienale alto e robusto e per il grande cuscino di base. L'intera struttura, concepita come un omaggio ai prodotti dell'azienda disegnati negli anni Settanta, è realizzata in rattan. Dopo aver fatto bella mostra di sé in giardino, nella stagione fredda può essere tranquillamente collocata indoor, arricchendo con il suo design unico un living moderno.

Photo Credits: expormim.com





