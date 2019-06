Se siete in cerca di sedute salvaspazio, ecco qualche divano IKEA a due posti che può fare al caso vostro.

Scegliere un divano a due posti permette di sfruttare lo spazio in diversi modi e non deve comportare la rinuncia a comodità ed estetica.

Dal soggiorno allo studio, in qualunque stanza si trovi il divano è la quintessenza del relax.

Il comfort è dunque caratteristica essenziale, ma soprattutto se ci muoviamo in spazi ridotti, occorre prestare molta attenzione anche alle dimensioni.

C'è chi opta per un maxi divano anche in un soggiorno piccolo e chi invece preferisce limitarne le sedute a un due posti.

Tra le numerose alternative, IKEA offre un'ottima selezione di divani a due posti, come sempre coniugando stile e convenienza.

EKTORP

Per chi non vuole rinunciare ad un divano tradizionale, il modello EKTORP ha il giusto look, con le sue linee arrotodate e una classica morbidezza. IKEA dispone anche di diverse opzioni di fodere che, essendo removibili, potrete cambiare a piacimento.

VALLENTUNA

La serie componibile di divani VALLENTUNA offre infinite opzioni e configurazioni che si adattano ad ogni necessità. Due elementi, due posti, tanto comfort.

DELAKTIG

Se cercate soluzioni personalizzate e un divano più moderno, date uno sguardo alla serie DELAKTIG. Il divano a due posti della collezione è estremamente versatile, i braccioli si possono montare su tutti i lati e vi si può integrare un piccolo tavolino.

KLIPPAN

Questo modello è un evergreen di casa IKEA. Direttamente dagli anni '80, la sua semplicità e la grande varietà di fodere disponibili ne hanno fatto un asso di carattere e convenienza, senza la minima rinuncia alla comodità.

GRÖNLID

Se cercate un divano in cui affondare per rilasciare lo stress della giornata, GRÖNLID è il modello giusto. Seduta profonda e morbidezza dei numerosi cuscini dello schienale: è tutto pronto ad accogliervi in ogni momento.

LANDSKRONA

Estetica e comfort si trovano in questo modello semplice ed elegante, dalle linee un po' retro. Disponibile con rivestimento in tessuto o in pelle, è il divano ideale per gli amanti dei dettagli.

Photo credits: IKEA