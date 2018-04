Una camera da letto elegante e raffinata in cui sentirsi piacevolmente coccolati è un sogno che si traduce anche in un buon sonno. Ecco come migliorare la propria senza impazzire né spendere tanto

La camera da letto è il fulcro della casa, vero e proprio focolare che chiunque vive come un’intima alcova. Rendere questo cantuccio anche raffinato e piacevole agli occhi è fondamentale per una migliore confortevolezza dell’ambiente: in una bedroom elegante e ariosa si riposerà meglio rispetto a una camera in cui non ci si sente coccolati né a proprio agio.

Trasformare la zona notte in un ambiente lussuoso non è un’impresa ostica e nemmeno particolarmente costosa: basta seguire qualche accorgimento e apporterete migliorie davvero notevoli nella night area di casa.

Ecco 10 trucchi semplici e a buon mercato per rendere la propria camera una suite deluxe degna di un Boutique Hotel.





Specchiera

Si sa che lo “Specchio, specchio delle mie brame” riesce a trasformare qualsiasi cosa in favola. Anche per quanto concerne l’arredamento della bedroom vale la stessa legge: una specchiera di taglia XXL, possibilmente antica o simil tale, ammanterà di charme tutta la stanza.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Toeletta

Anche questo corner arriva direttamente dalle favole, per lo meno quelle targate tempi delle nostre bisnonne. La coiffeuse era un must have delle donne di qualche generazione fa: vero e proprio cantuccio consolatorio in cui venivano stipati gli allora cosiddetti “belletti”, nei cassetti della toeletta ci finivano anche parecchi sogni inespressi. Adesso è tornata in voga e se ne trovano di ogni foggia, prezzo e brand. Scegliete quella che più vi ammalia, consce del fatto che diventerà la vostra best friend forever.

Photo Credits: ikea.com





Floor pillow

Uno dei vezzi dell’interior design targato Paris è quello di cospargere il pavimento di cuscini. Di velluto, di lino o in seta, multicolor o tinta unita, sul fronte pillow only for floor non ci sono regole, un po’ come nelle fight pillow in cui ci si prende a morbide cuscinate.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Scrittoio

Un altro elemento essenziale nelle case di un tempo e poi decaduto in disuso è lo scrittoio. Un desk discreto su cui stratificare lettere, memorie, diari; un tavolino nel cui cassetto custodire penne, gomme, matite e pastelli per tornare un po’ bambini. Come la toeletta, così anche lo scrittoio sta tornando in auge. Sceglietelo in base alle vostre inclinazioni, calligrafiche e non solo.

Photo Credits: archiexpo.it/minacciolo





Seduta in velluto

In una camera da letto che straborda eleganza non può mancare una seduta rivestita di velluto. Dal mini sofà in stile Maria Antonietta alla chaise longue retrò, ogni declinazione è benaccetta. L’importante è poi viverla appieno: usarla per leggere un libro o per rilassarsi ascoltando la musica renderanno la vostra velvet chair una coccola di design.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Tappeto

Oltre ai cuscini e al divanetto vellutato, un altro elemento che conferisce elegante morbidezza alla camera da letto è il tappeto. Sceglietelo di una foggia e fantasia che calzi a pennello con l’arredamento. Per non rischiare di sbagliare, potete optare per i colori neutri e i materiali semplici : l’effetto sarà raffinatamente minimale, con una spruzzatina di zen touch alquanto rilassante.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Lampadario retrò

Il lampadario è uno di quei pezzi d’arredo capaci di trasformare totalmente una stanza. Per una camera da letto che strizzi l’occhio all’opulenza di qualche secolo fa (tornata à la page), fate incetta di lampadari di cristallo di Boemia nei mercatini d’antiquités oppure sceglieteli in versione riprodotta.

Photo Credits: ikea.com





Testata letto

Anche la testata che sovrasta il letto è un escamotage adatto a rendere l’ambiente più lussuoso. Senza esagerare con le foderature in velluto o i colori aurei-argentei che rischierebbero di farvi incappare nel kitsch più vischioso e invischiante, scegliete una testata relativamente semplice, puntando su materiali lignei con colorazione naturale o al massimo verniciata di bianco. Gli intarsi che riecheggiano gli arabeschi daranno un tocco sensualmente orientale alla camera.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Candele

Tutto quello che si sposa con le candele è da salutare con entusiasmo: candelabri, portacandele, maxi candle e moccoli vari daranno un tocco di luminosità e calore all’arredo. Osate ed esagerate pure a piene mani poiché del candle design non ci si stuferà mai e poi mai.

Photo Credits: hm.com





Tende pompose

Una tenda ricca di personalità darà il tocco finale alla vostra camera già principesca. Senza scadere in "baroccherie" di cattivo gusto, basterà scegliere un pezzo che non sia anonimo. In lino lavato o in leggero velluto, optate per colori luminosi e riecheggianti l’oro (l’ocra o il beige si prestano particolarmente). Vedrete che il risultato sarà da Bedroom Sweet Bedroom.

Photo Credits: maisonsdumonde.com