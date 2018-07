Alla ricerca di un tavolo per la vostra cucina? Scopri i modelli più belli rigorosamente Made in Italy firmati Scavolini

Luogo designato alla famiglia, il buon cibo e la condivisione, la cucina trova nel tavolo l’elemento centrale e di ricongiungimento di tutti i membri della casa. E tra pranzi in intimità, grandi cene con amici e nel mezzo la vita di un’intera giornata che scorre su quelle superfici, la scelta del tavolo della cucina è sicuramente una di quelle decisioni da prendere con la mente ma anche con un po’ con il cuore.



Alla ricerca di un nuovo tavolo per aggiungere carattere alla vostra camera? Le proposte dei brand parlano chiaro riguardo le tendenze più in voga: spazio alla famiglia e la convivialità per godere in numerosi di pranzi e cene tutti raccolti intorno a soluzioni comode e adattabili ad ogni esigenza, ma anche e soprattutto un ritorno alla solidità dei materiali, per tavoli robusti dalle linee pulite ma pur sempre raffinate.



Lo sa bene Scavolini, oggi ambasciatrice della tradizione Made in Italy nel mondo, con le sue cucine e un splendida collezione di tavoli personalizzabili di qualità adatti ad ogni famiglia ed esigenza. Scopriteli con noi: il tavolo perfetto sta aspettndo solo voi!





Agape

Rovere verniciato effetto invecchiato con piano allungabile all’occorrenza. Dal caffè del mattino alla cena in famiglia, Agape promette di non deludere con la sua estrema ma al tempo stesso splendida solidità.



Misfit Table

Immaginatelo in una cucina industrial o moderna, allungato per ospitare un pranzo della domenica immersi nella splendida luce del sole durante l’ora di punta. Il metallo tinto trasparente opaco è il tocco di classe.



Minimax

Alluminio con finitura acciaio o verniciato per Minimax, che con la sua struttura sembra dire “Ci sarò sempre”. Per quelle cucine moderne che non vogliono rinunciare all’aggiunta di superfici trasparenti.



Atelier

Al tocco industrial per la vostra cucina ci pensa Atelier: metallo verniciato e pannello di particelle di legno per un tavolo solido e robusto quanto basta dalle tonalità estremamente luminose.



Novecento

Ci piace immaginare l’elegante Novecento in massello di Faggio verniciato in una di quelle cucine shabby chic che piacciono tanto o magari in uno spazio tributo alle cucine di una volta che profumano ancora nei nostri ricordi di torte appena sfornate.



Industrial Action Table

Il nome parla chiaro e la struttura in acciaio o metallo verniciato con piano allungabile promette solidità e una cucina in perfetto stile urbano che aspetta solo di essere riempita e condivisa.



Hover

La soluzione ideale per le cucine piccole, disponibile anche allungabile all’occorrenza. Hover piace perchè lucido e tondo e perché è un pezzo di design in pieno stile moderno e raffinato.



Meridiano

Il vetro verniciato che occupa i due terzi di questo tavolo lascia poi spazio ad un’allunga in laminato grigio solida ma al tempo stesso dal design leggero. Perfetto per un tocco di colore differente nella vostra cucina.



Convito

Alla ricerca di un tavolo classico in legno resistente? Questo Convito in massello di Faggio laccato non ha bisogno di altre presentazioni e risulterà la scelta perfetta per una cucina dallo stile classico e raffinato.



Photo credits: Scavolini