Se avete bisogno di dare calore ad una stanza i tappeti sono sempre un'ottima soluzione, anche se spesso dispendiosa. Per non sbagliare (e risparmiare) ecco una selezione di tappeti IKEA per tutti i gusti

Tra gli accessori d'arredo, il tappeto è il migliore alleato per rinnovare e dare personalità ad una stanza ed è sorprendente come possa completarne il look. Se volete rendere uno dei vostri ambienti più confortevole e accogliente, probabilmente avete proprio bisogno di questo morbido accessorio.

Le opzioni sono infinite: tra materiali, forme e colori più disparati scegliere il tappeto più adatto al nostro stile sembra un'impresa difficile. Quando poi scopriamo i prezzi sul cartellino, diventa quasi impossibile.

Possiamo trovare opzioni low cost che però non risparmino sulla qualità e sul design? Se siete seguaci di IKEA lo sapete già, in ogni caso ecco una selezione di tappeti bellissimi e adatti ad ogni ambiente.





1. Classico e floreale

Ad una sala da pranzo arredata con linee classiche ed eleganti non può mancare un elemento tessile che tenga insieme il tutto. Il tappeto ALVINE, con le sue semplici fantasie floreali, può aggiungere una nota romantica.



2. Moderne geometrie

I tappeti con fantasie geometriche come il modello LAPPLJUNG RUTA sono sempre una scelta di grande effetto, specialmente se inseriti in un ambiente moderno e accostati a scelte cromatiche bold.



3. Al naturale

Disponibile in due dimensioni, il tappeto LOHALS in iuta, materiale robusto e resistente, con il suo aspetto rustico si accosta perfettamente a un ambiente che richiama i toni e le texture autentiche della natura.



4. Scelte pop

Per chi ama giocare con forme e colori anche la scelta del tappeto può essere un'occasione. Direttamente dalle collezioni del passato, FÄRGSTARK reagla all'ambiente un tocco pop ed eccentrico.



5. Eleganza contemporanea

Non è facile raggiungere il giusto equilibrio tra classe e modernità, ma il tappeto HOVSLUND può aiutarvi ad aggiungere alla vostra sala da pranzo il giusto movimento.



6. Etnico

Ci sono tanti modi per rendere un salotto accogliente, e il tappeto giusto è un passo fondamentale. Con le sue vibrazioni bohémien il tappeto KATTRUP può dare al vostro soggiorno il calore che cercate.



7. Scala di grigi

Anche in un soggiorno essenziale il tappeto può essere un valido alleato per portare l'ambiente al livello successivo. Con la sua morbidezza il tappeto VINDUM può aggiungere una confortevole intimità alla stanza.



8. Colorato

Alcuni preferiscono soggiorni monocromatici, altri preferiscono creare un ambiente più vivace. Un elemento tessile può aiutare a dare colore, come il tappeto HALVED con i suoi toni accesi.



9. Tradizionale

Se per voi la parola tappeto richiama una sola immagine, quella del tappeto persiano, IKEA vi viene incontro con tante opzioni con motivi e tonalità diverse, come l'ampio PERSISK MIX, con il suo look orientale senza tempo.



Photo credits: IKEA