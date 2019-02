Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sullo stucco veneziano e nessuno vi ha mai raccontato...

Con una lunga storia alle spalle, lo stucco veneziano continua a suscitare un notevole interesse anche oggi. Presenza peculiare negli interni degli palazzi delle famiglie nobili di Venezia, questo rivestimento murale può rivelare una carica decorativa nelle case contemporanee. Riduttivamente legato a un'immagine stereotipica, che lo considera come un "alleato" nelle dimore classiche, nelle abitazioni di campagna o arredare in stile shabby chic, lo stucco veneziano può essere applicato anche negli interni dall'impronta moderna, dove è in grado di conferire una speciale identità a pareti, soffitti, cornici in cartongesso, modanature e partizioni e pannelli interni. Queste 7 risposte alle più comuni domande legate allo stucco veneziano applicato all'architettura degli interni potranno fornire spunti e indicazioni per valutare il suo possibile utilizzo anche solo in alcune stanze.





1. Perchè scegliere lo stucco veneziano?

Desiderate che almeno una delle pareti della vostra casa possieda un aspetto luminoso e che sia in grado di rivelarsi al tatto straordinariamente liscia? Lo stucco veneziano fa al caso vostro! E, in più, genera una "barriera impermeabile", che ne rende adatta l'applicazione anche come "paraschizzi" in cucina.





2. Quali sono i vantaggi dello stucco veneziano?



Associato tradizionalmente un arredamento dalle linee classiche e tradizionali, persino ad ambienti dall'aspetto rustico, lo stucco veneziano può diventare la carta vincente per dare vita a spazi interni dalla forte personalità anche in una casa moderna. Il segreto, in questi casi, è orientare lo scelta verso una palette cromatica accattivante e preferire applicazioni su selezionate superfici, ancora in cerca di definizione negli equilibri domestici.





3. Dove può essere applicato lo stucco veneziano?



Le pareti interne sono le superfici d'elezione sulle quali applicare lo stucco veneziano. La sua versatilità, tuttavia, rende questo rivestimento adatto anche a decorare cornici, piani orizzontali, colonne interne, arredi realizzati in muratura.







4. Esistono particolari regole per conservarne la bellezza?

A livello di manutenzione nel lungo periodo, lo stucco veneziano richiede un particolare lavaggio da svolgere periodicamente. L'uso della cera protettiva, ad applicazione ultimata e sulla parete ormai asciutta, può essere utile per il mantenimento nel lungo periodo.





5. Si può applicare lo stucco veneziano in bagno?

Quando si è alle prese con un bagno o una cucina da rivitalizzare si può valutare la possibilità di decorare una delle pareti o il soffitto con lo stucco veneziano. La lucentezza che si può conferire a questo rivestimento può contribuire a rendere meno angusti i piccoli vani, talvolta privi di finestre, spesso adibiti a secondo bagno.





6. Si può applicare lo stucco veneziano da soli?

I maniaci del fai da te adoreranno la possibilità di mettersi alla prova anche con l'applicazione dello stucco veneziano, per il quale sarebbe opportuno prevedere almeno due stesure a mano, prima della rifinitura. In tutti gli altri, affidarsi a un professionista mette a riparo da spese impreviste e risultati di dubbio gusto.







7. E per saperne di più sullo stucco veneziano?

Oltre alle informazioni reperibili in rete, chiedere suggerimenti alle ditte specializzate in pittura interna e rivolgersi nei negozi di edilizia, per verificare con i propri occhi tutte le opzioni cromatiche e gli effetti decorativi a disposizione, sono passaggi indispensabili per prendere una decisione in merito all'uso dello stucco veneziano nella propria casa.





Photo Credits Cover: loaf.com