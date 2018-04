Stanchi delle solite piastrelle? Ecco qualche soluzione alternativa per rivestire il vostro bagno

Molto spesso, quando si tratta di rivestimenti per il bagno, le piastrelle sembrano la scelta più naturale e pratica. In realtà ci sono molte altre opzioni altrettanto pratiche e più originali per rendere il vostro bagno unico.

Certo, è necessario tenere in mente alcuni fattori. La stanza da bagno è un ambiente solitamente umido e si sporca più facilmente, per cui nella scelta dei rivestimenti è necessario considerare la resistenza e la pulizia richiesta dai materiali.

Dalla resina al legno, dalla pietra al vinile, vediamo qualche alternativa alle piastrelle.





1. Rivestimenti in resina

La resina è un’opzione economica e moderna che permette di aggiungere un tocco personale al vostro bagno. La sua resistenza e la facilità di pulizia la rende un materiale perfetto per un ambiente come il bagno, per rivestire pavimenti e pareti.

Photo credits: maisondumonde.com

2. Pietra naturale

I rivestimenti in pietra naturale sono una soluzione un po’ più cara, ma è un materiale naturalmente resistente che renderà immediatamente vostro bagno un ambiente più rilassante e sofisticato allo stesso tempo.

Photo credits: tilemountain.co.uk

3. Parquet

Avere il parquet in bagno può sembrare una follia, si sa che l’acqua rischia di far sollevare il legno. In realtà esistono legni trattati per resistere a questo tipo di ambienti umidi. Se sognate il calore del legno anche nella vostra stanza da bagno, oggi è possibile.

Photo credits: maisondumonde.com

4. Cemento

Resistente, pratico, facile da pulire: il cemento ha infinite qualità ed è incredibilmente versatile. Perfetto per un bagno stile industrial.

Photo credits: Cosentino – Piano lavabo CYGNUS

5. Pareti in legno

Per gli amanti della semplicità, perché non optare per un rivestimento in legno alle pareti? I pannelli (o perline) rendono l’ambiente rilassato e accogliente (perfetto per una casa al mare).

Photo credits: potterybarn.com

6. Effetto spa

Non sarebbe bello se ogni volta, entrando nel nostro bagno, ci sentissimo come ad una spa? Con un pavimento in pietra a ciottoli farete fatica a sentire la differenza.

Photo credits: ikea.com

7. Vinile

Versatile e a basso costo, il vinile è un’ottima scelta per il nostro bagno. Le infinite possibilità e la sua facilità di manutenzione lo rendono un’alternativa perfetta alle piastrelle.

Photo credits: harveymaria.com

8. Come in campagna

Se amate le grandi case di campagna e volete dare un tocco rustico al vostro bagno, il cotto è la scelta che fa per voi, un materiale resistente e perfetto per dare calore all’ambiente.

Photo credits: volpiarreda.it

9. Carta da parati

Se non l’avevate presa in considerazione, è ora di ricredersi. Facendo attenzione a scegliere un tipo di carta da parati resistente all’umidità, potete ora sbizzarrirvi e decorare le pareti del vostro bagno con le più varie fantasie.

Photo credits: potterybarn.com

10. Mattoni a vista

Nonostante la muratura a vista richiami uno stile industriale, dando alla stanza un aspetto quasi incompleto, la sua semplicità regala all’ambiente un’intimità senza pari.

Photo credits: maisondumode.com