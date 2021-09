Leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, Geberit ha sviluppato soluzioni specifiche per la doccia. Prodotti nei quali l'innovazione tecnologica si sposa con l'estetica e la funzionalità, centrando l'obiettivo di migliorare l'ambiente bagno. E, di riflesso, la qualità della nostra vita quotidiana.

La nuova collezione Geberit Olona

Versatilità e affidabilità sono due fra i vocaboli più adatti per descrivere Olona, la nuova collezione di piatti doccia Geberit. Disponibile sia in forma quadrata che rettangolare, questa linea viene proposta in 25 dimensioni; in assenza di quella desiderata, si può procedere con il taglio su misura. Il colore bianco opaco, che la caratterizza, oltre a essere immediatamente sinonimo di pulizia, rende Olona un valido alleato tanto nella ristrutturazione di bagni esistenti, quanto nella progettazione di nuovi ambienti bagno, indipendentemente dal loro stile.

Impossibile non citare alcune delle alte prestazioni tecniche di Olona, che rendono ancora più interessante questa linea di piatti doccia dal design semplice ed elegante. Innanzitutto il materiale impiegato: il resin stone, con rivestimento in gelcoat di alta qualità e altamente resistente, consente all'utente finale di disporre nel proprio bagno di un piatto confortevole, antiscivolo, affidabile nel lungo periodo. Un dettaglio tutt'altro che secondario è la copertura sifone, fornita il piatto doccia e anch'essa, che presenta un raffinato bordino cromato. Facilmente removibile, permette di accedere all'inserto a pettine. In questo modo risultano facilitate le operazioni di pulizia, in nome della massima igiene della doccia e del bagno, e viene garantito un adeguato funzionamento dello scarico nel tempo. E l'installazione? Anche qui, più opzioni di scelta: grazie al bordo alto soli 4 centimetri, Olona può essere inserito con il tradizionale montaggio in appoggio oppure a filo pavimento.

Le novità della linea doccia Geberit Sestra

​Per chi ha un debole per il design contemporaneo e non intende rinunciare a introdurre in bagno un piatto doccia dalla forte identità materica, Geberit ha sviluppato la linea Sestra. Recentemente ampliata con nuovi formati (quello quadrato 80x80 cm; quelli rettangolari 70x90 cm, 70x160 cm e 70x170 cm), che vanno a sommarsi alle 16 dimensioni già disponibili e alla possibilità del taglio su misura, la collezione si caratterizza per l'elegante superficie effetto pietra. Sia in caso di progettazione di nuovi bagni, in cui l'area doccia viene concepita ex novo, sia nelle ristrutturazioni, si può scegliere fra i colori bianco, grigio pietra e grafite.

All'ampiezza della gamma si accostano prestazioni di alto livello, come quelle assicurate dal materiale impiegato nell'intera collezione: il resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità. Anche in questo caso, l'altezza del bordo di 4 cm permette di installare il piatto doccia in appoggio o a filo pavimento. Ordinabile separatamente, il sifone per piatto doccia Sestra necessita di sole due viti per essere fissato.

Le innovazioni Geberit CleanLine

​Non solo piatti doccia di qualità. Geberit cura l'area doccia nella sua totalità (e complessità), prestando particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche per lo scarico. A testimoniare questo impegno sono le canalette Geberit CleanLine, che incarnano un autentico nuovo concetto di scarico nell'area doccia e sono sinonimo di massima igiene e di deflusso continuo. In sintesi: più pulizia; no ristagni, no residui e no odori indesiderati.

Per ogni necessità di tipo installativo e per qualsiasi tipologia di bagno, è possibile individuare la soluzione adatta all'interno di questa gamma. Geberit CleanLine60 è pensata per piastrelle o rivestimenti sottili in resina. Nero cromato, Champagne e Acciaio inox sono le tre finiture di Geberit CleanLine80, linea consigliata per i bagni di design. Chiude la collezione il modello CleanLine personalizzabile con piastrelle o pietre naturali, concepito per adattarsi ai rivestimenti selezionati per il proprio ambiente bagno.

Geberit, bagni che migliorano la vita

Cosa rispondereste se vi invitassero a riflettere sulle caratteristiche che dovrebbe possedere il vostro bagno ideale? Ci avete mai pensato?

Dovrebbe essere in grado di accompagnarvi in tutte le stagioni della vita, rispondendo adeguatamente anche al mutare delle vostre necessità? Dovrebbe essere rapido da pulire, di immediato utilizzo e in grado di garantire un'igiene duratura, ad esempio perché dotato di dispositivi e di accessori innovativi e tecnologici? Per voi è fondamentale che possa accompagnarvi, giorno per giorno, divenendo un ambiente moderno, rilassante e rassicurante?

La scelta del bagno - e dei suoi accessori - e l'intera progettazione di questo ambiente domestico non sono passaggi irrilevanti. Anche per questo, lasciatevi ispirare: "Geberit, i bagni che migliorano la vita".

Immagini courtesy Geberit