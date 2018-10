Dalla poltrona ricavata da una valigia alle posate utilizzate come maniglie di mobili e scomparti: ecco come trasformare la vostra casa arredandola con creatività (e intelligenza)

Negli ultimi tempi si sente molto parlare di upcycling e riciclo, ma alzi la mano chi davvero conosce le potenzialità di questa pratica e lo stupore negli occhi per aver (ri)dato vita ad un oggetto dall’alto tasso creativo. Non che i (più costosi) pezzi di design non ci facciano gola, sia chiaro, ma resteremo sempre grandi fan del personalizzare l’arredamento senza spendere un occhio della testa.



Dalla poltrona ricavata da una valigia alle posate utilizzate come maniglie di mobili e scomparti, tutto infatti subisce gli effetti del tempo, ma con un po’ di buona volontà e la giusta dose di creatività può essere salvato (dal bidone della spazzatura) e vivere una seconda splendida vita fatta di design.



Questo articolo dunque è dedicato a voi, amanti dei DIY, creativi per diletto, appassionati di riciclo e arredamento intelligente: otto brillanti idee fai-da-te da copiare subito per trasformare i vostri ambienti arredandoli con mobili e decorazioni già precedentemente utilizzate, ma non per questo meno belli e geniali.





1. La valigia si trasforma in poltrona

Prendete una vecchia valigia, riempitela con la giusta imbottitura e divertitevi ad aggiungere manici, gambe e piedini alle estremità. Ammettetelo: non ci avete mai pensato e vi si è aperto un mondo, vero?





2. Mensole di cartone

Riciclare un raccoglitore per ricavarne una piccolo mensola? Perché no. Vi basterà riverniciarlo e creare il giusto supporto per ottenere spazio extra nei vostri ambienti per piccoli oggetti e decorazioni.



3. Il ciclo dei vestiti

Forse una bicicletta sospesa non è l’oggetto più facile da appendere al muro a testa in giù, ma pensate all’originalissimo risultato finale: che la usiate come attaccapanni, parete attrezzata o guardaroba a vista, ricrearla in casa vostra resta comunque una fantastica idea.



4. Ogni cosa può diventare vaso

Dimenticate i classici vasi per piante, fiori ed erbe aromatiche e divertitevi a recuperare cassette in legno, scatole, scale, tazze, cestini, lampade e box in latta per trasformare il vostro spazio in una serra davvero originale.



5. Giocattoli che diventano lampade

Per i grandi brand di home design la vera sfida è stupire con pezzi di uso comune rivisitati in modelli insoliti e super divertenti. Perché allora non fare la stessa cosa puntando sul il riciclo creativo? Che si tratti di un uso differente di un oggetto comune o della trasformazione di un vecchio giocattolo in un elemento di decoro, il segreto resta sempre sperimentare e giocare con la fantasia.



6. Supporti originali

Quando il supporto per il lavabo è di grande valore. Basta la base di una vecchia macchina da cucire per aggiungere al vostro bagno carattere, creatività e quel pizzico di gusto rétro che non guasta mai, soprattutto in questo ambiente.



7. Dalla tavola ai mobili

Una vecchia forchetta o cucchiaio potranno non essere più in ottime condizioni per essere portate a tavola ma sono sicuramente perfette per trasformarsi in originali maniglie per i mobili della vostra cucina. Loro saranno felici di restare nello stesso ambiente e voi di avere componenti d’arredo assolutamente geniali.



8. Mettete specchi nelle vostre racchette

Pensavate di nascondere ancora a lungo quelle vecchie racchette polverose? È tempo di far vedere loro un po’ di luce e trasformarle in splendidi specchi. Da sole o appese al muro in gruppo, basta occuparsi della parte centrale per ottenere un elemento di decoro alternativo e dal sapore vintage.





Cover Photo Credits: iStock Photo