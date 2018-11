Dalla teiera dal design insolito alle candele e i piatti da collezione, ecco 20 ispirazioni belle e originali per rendere felici le vostre mamme a Natale

È la persona che vi conosce meglio e probabilmente quella a cui avete fatto più regali in vita vostra e se quest’anno proprio non sapete cosa donare alla vostra mamma per Natale, niente panico, abbiamo raccolto per voi una selezione di idee di design belle e originali che siamo certi la renderanno felice.



Dalla teiera dallo stile insolito alle candele e i piatti da collezione, ecco allora 20 ispirazioni design da posizionare subito sotto l’albero di Natale per vostra madre.



Regali di Natale: 20 idee di design per la mamma Mano di porcellana di Richard Ginori

Lampada da tavolo di Kartell disegnata da Ferruccio Laviani

Set di vassoi decorativi di Westwing Now



Coperta multicolore di Zara Home

Poltrona a fantasia Lingbo di IKEA

Supporto per vasca da bagno di Anthropologie



Candela profumata Losanghe di Fornasetti

Bicchieri Trama Drink di Kartell disegnati da Patricia Urquiola

Vaso "Love in Bloom" di Seletti disegnato da Marcantonio



Cuscino Cartagena di Missoni Home disegnato da Rosita Missoni

Alzatina per dolci di Versace

Vassoio in metallo dorato di Zara Home



Pouf Vancouver di Missoni Home

Candeliere in vetro colorato e metallo nero "Carly" di Maisons du Monde

Teiera decorata con volti Dora Maar di Jonathan Adler



Centrotavola di Alessi disegnato da Ettore Sottsass

Piatto decorato Babele di Richard Ginori

Set di tazzine di Pols Potten



Vaso a forma di mano di Bitossi Home

Orologio da tavolo Air du Temps di Kartell

