Ce ne sono di mille design, eppure spesso si ricade sulle solite piastrelle. Se invece volete dare un twist originale al vostro bagno, ecco qualche idea da cui trarre ispirazione

Normalmente il bagno viene considerato più per le sue funzionalità primarie che per l’aspetto estetico, ma prepararsi o rilassarsi in un ambiente stimolante e originale è tutta un’altra storia.

Per molti la scelta delle piastrelle nel rivestimento del bagno è la scelta più naturale: più igieniche, facili da pulire e resistenti alla tanto temuta umidità (sempre presente in questa stanza). Ma che piastrelle scegliere? Per rifuggire la banalità basta cercare con un po’ di impegno, perché questo tipo di rivestimento offre infinite opzioni creative e interessanti. Se quello che cercate è un bagno fuori dagli schemi, ecco qualche idea da cui partire.





Passato e presente

Nessuno ci impone di utilizzare le stesse piastrelle su una parete. Mantenendo l’affinità cromatica possiamo accostare delle modernissime piastrelle a lisca di pesce ad un design decisamente più vintage, per un effetto sorprendente.





Effetto glam

Per dare al nostro bagno un aspetto più intrigante possiamo utilizzare delle piastrelle metalliche che riprendano la lucentezza dell’acciaio di lavandini e le superfici riflettenti degli specchi, optando per diverse sfumature, dall’argento al bronzo.





Bagno di perla

Per impreziosire la vostra stanza da bagno non occorre spendere una fortuna. Con materiali economici è possibile creare un'atmosfera magica scegliendo piastrelle dal finish perlaceo e iridescente. Il tocco originele? Realizzare un effetto degradè utilizzando diverse sfumature.





Arcobaleno

Se non vi bastano delle leggere ombreggiature, le piastrelle arcobaleno fanno per voi. Sceglietele con una rifinitura cangiante per dare al vostro bagno ancora più colore e vivacità.





Storia naturale

C’è chi non resiste al fascino vintage dei manuali illustrati di storia naturale e gli amanti della natura potrebbero apprezzare queste originali piastrelle, ognuna delle quali presenta una diversa specie del regno animale e vegetale.





Optical

Sappiamo che le geometrie ad effetto ottico sono spesso apprezzate. Per il bagno perché non provare piastrelle con una fantasia più morbida e arrotondata che giochi coi nostri occhi. Attenzione però, conviene limitarsi a rivestire solo una superficie limitata, per evitare giramenti di testa.





Poche ma buone

Non occorre ricoprire la stanza interamente. A volte bastano poche piastrelle ben posizionate, in nicchie e punti strategici (ad esempio dietro il lavandino) per dare al nostro bagno un aspetto ordinato, con un tocco di colore.





Di lusso

Per chi vuole creare un ambiente elegante e sfarzoso, il materiale più gettonato è il marmo. Ma come utilizzarlo in modo originale? Ad esempio con maxi piastrelle che uniscano diversi marmi e diverse sfumature in pattern originali, ma pur sempre lussuosi.