Ecco la top ten degli oggetti di recupero che devono presenziare assolutamente se si sceglie un arredamento vintage



Una casa arredata in stile vintage non può fare a meno di alcuni capisaldi di questo mood, ossia gli oggetti di recupero più affascinanti.



Dalle valigie fin de siècle alla macchina per scrivere passando per gli oggetti riciclati più comuni ma altrettanto chic come i barattoli da conserva, ecco la top ten dei 10 oggetti di recupero che vanno a braccetto con l’arredamento rètro.



Lo scrittore Guido Gozzano le chiamava “le buone cose di pessimo gusto”. Eppure si ricrederebbe guardando le seguenti immagini, deliziose e super chic!





1. Lampadine

Non buttate via i vecchi bulbi delle lampadine perché possono tornare utili nell’arredamento di recupero, conferendo un tocco charmant alla casa. Tra gli impieghi più adorabili, segnaliamo quello che trasforma le lampadine in vasetti nei quali riporre mazzolini di fiori.





2. Valigie

Anche le vecchie valigie sono da conservare assolutamente! Sarebbe un delitto degno di Agatha Christie buttarle via senza prima dar loro una chance nel design di casa. Infondetegli nuova vita tramutandole in comodini, tavolini da caffè o anche solo posizionandone un paio in un angolo, per un tocco squisitamente rètro.





3. La macchina per cucire

Fate la corte alla vecchia Singer di vostra suocera! Impiegare una macchina per cucire a pedali come tavolino di benvenuto in ingresso o come porta-vasi in veranda vi assicurerà un’allure squisitamente shabby chic.





4. Cappelliere

Non c’è casa degna dell’etichetta “vintage” che possa esimersi dall’accogliere l’accessorio più adorabile che un design retrò possa annoverare: la cappelliera. Due o tre scatole per cappelli da signora, da appoggiare per terra o su una mensola, renderanno la stanza un boudoir degno di Maria Antonietta. Il top? Abbinare le cappelliere a una toeletta oldfashion!





5. Vecchi armadietti da lavoro

Non solo l’arredamento in stile Versailles è quello che deve fare da fil rouge in materia di recupero di oggettistica: anche l’industriale d’antan è da tenere in considerazione. Tra i capisaldi di questo stile, gli armadietti metallici da fabbrica sono must have per chi ama riciclare in maniera chic.





6. Barattoli da conserva

Per conservare il ricordo della nonna e soprattutto quel profumo inebriante di sugo al pomodoro, accogliete a braccia aperte nelle vostre case gli iconici barattoli da conserva. Commutateli in lampade originali oppure in vasetti per fiori e piantine, meglio ancora se appesi alle pareti, per un effetto ancora più leggiadro.





7. Mobile-cucina vintage

Sempre rimanendo in tema “cucina della nonna”, non fermatevi al barattolo per la conserva ma spingetevi oltre. Adottare un vecchio mobile-cucina in stile anni Cinquanta e posizionarlo in cucina o, meglio ancora, in una stanza per esso inedita (come il bagno o la camera da letto) darà un tocco originale e deliziosamente rètro a tutta la casa.









8. Pagine di libri botanici

Non c’è vintage addict che non ne vada letteralmente pazzo: stiamo parlando della quintessenza dell’arredamento rètro, ossia le pagine dei libri botanici con le raffigurazioni di fiori e piante. Fate sbocciare tanti quadretti del genere sulle pareti del bagno o del salotto e il risultato sarà davvero glamour.





9. La macchina per scrivere

Qualsiasi tipo di vintage lover voi siate, di certo non potrete esimervi dal nutrire una passione viscerale per la première dame delle chicche di una volta: la macchina per scrivere. Che sia una Underwood o una patriottica Olivetti, poco importa, basta che ne adottiate una e la facciate troneggiare in una stanza assieme ad altra chincaglieria dei bei tempi andati.





10. Dischi di vinile

Per un arredamento un po’ più pop ma sempre con lo sguardo rivolto alla seduzione vintage, il vinile è uno dei materiali principali. Recuperate vecchi dischi e date il via a una metamorfosi che li faccia evolvere in un orologio da parete, in un set di sottobicchieri o anche semplicemente in una serie di quadretti. L’intera casa risuonerà di note di stile.





Cover Photo Credits: iStock Photo