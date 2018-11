Il perfetto Natale nordico è a pochi paragrafi da qui: ecco tutte le ispirazioni per ricreare la magia natalizia scandinava in casa vostra

L’aria fuori è frizzante abbastanza e presto sarà il momento di aprire la prima casella del calendario dell’Avvento. Nel frattempo perché non portarsi avanti e cominciare a decorare casa ispirandovi alla magia del Natale scandinavo? Quello che in molti considerano un design minimal e pulito nasconde infatti un cuore caldo, luminoso e pieno di splendide tradizioni che renderanno la vostra casa bellissima e accogliente.



Si parte da una base essenziale e bianca per poi aggiungere un immancabile tocco di rosso, tante decorazioni per tutta la casa, la giusta atmosfera fatta di candele e oggetti DIY e qualche gnomo per rendere omaggio alle leggende nordiche.



Curiosi di scoprire le nostre ispirazioni preferite per ricreare il Natale in stile scandinavo? Date uno sguardo qui in basso e provate a fare lo stesso in casa vostra: tra qualche giorno potreste godervi il risultato finale a luci soffuse accocolati nella vostra morbida coperta di lana.





1. Decorazioni (non solo per l’albero)

Che l’albero di Natale sia un must non vi è dubbio, ma cosa c’è di più bello del divertirsi a decorare l’intera casa per l’occasione? Via libera allora a luci, stelle, renne, pigne e tutto ciò che di nordico la vostra casa possa ospitare.









2. Albero minimal

Perfettamente allineato alla tendenza scandinava che vuole linee pulite ed essenziali, anche l’albero di Natale sarà decisamente minimal. Invece di puntare sulle luci, scegliete allora un albero (meglio finto) che catturi l’attenzione grazie alla sua presenza. Da preferire con pochi addobbi rigorosamente di un unico colore.



3. Bianco protagonista

Sempre per attenersi alla regola del minimal, meglio puntare su una tavolozza di colori neutri come l’argento e il bianco, utilizzandolo (quasi) dappertutto per le decorazioni che andranno a richiamare l’immaginario delle casette immerse nella foresta nordica.



4. L’atmosfera perfetta

Fondamentale la luce per rendere tutto più magico. Nonostante svedesi e norvegesi non ne abbiano molta durante l’inverno, l’illuminazione è parte integrante dell’arredamento della casa, con una menzione particolare per le candele, meglio se realizzate o decorate a mano con elementi naturali e profumate ai chiodi di garofano, noce moscata, scorza d'arancia e spezie.



5. Gnomi ovunque

Ogni casa nei paesi scandinavi ospita almeno uno gnomo di Natale come parte delle decorazioni festive. E che non si dica siano destinati solo ai bambini. Questi abitanti delle foreste fatate hanno infatti il compito di proteggere la casa portando armonia al suo interno. Per voi potrebbe essere il pretesto per decorarla con un simpatico amico, magari in versione DIY realizzato con feltro e lana.



6. Davanzale decorato

Un’altra usanza scandinava per il periodo natalizio è quella di decorare e illuminare il davanzale della finestra con le tipiche candele dell’Avvento e ornamenti vari per creare una splendida atmosfera accogliente perfetta per le serate trascorse al caldo in casa.



7. Il tocco verde

Tra gli elementi immancabili delle decorazioni natalizie scandinave c’è di sicuro il verde della natura. Rami sempreverdi, foglie e pigne saranno perfette per decorare le vostre ghirlande, la mensola sul camino e persino l’albero di Natale. E per un tocco profumato che non guasta ricordatevi di aggiungere qualche ramo di eucalipto.



8. Morbido e caldo

Non è Natale senza una casa comoda e calda in cui trascorrere dei giorni lenti e oziosi in compagnia di tutta la famiglia. Non dimenticate dunque di puntare su decorazioni in legno che ricordano i moderni chalet di montagna e qualche coperta in lana e finta pelliccia per una piacevole sensazione di comfort.



9. Tutti a tavola

Il piacere di stare in famiglia durante le feste è ancora più grande se si è tutti riuniti a tavola, decorata a dovere per l’occasione. Anche qui vale la regola delle linee minimal e pulite, ma questo non significa affatto rinunciare al tocco elegante e sofisticato di qualche candela, un segnaposto originale e un dettaglio luminoso e glitterato che richiama queste splendide feste.



10. Angoli accoglienti

Ora che è tutto pronto, manca solo un vero e proprio angolo hygge in cui rilassarsi sfogliando un libro o godendosi il calduccio del camino: vi basterà una poltrona, qualche cuscino (rigorosamente rosso) e morbida coperta e siete pronti per la più rilassante delle serate natalizie.





Cover Photo Credits: H&M Home