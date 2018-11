Se ogni anno sperate in un Bianco Natale e nella magia dei fiocchi di neve, non potete che aspettare preparando la vostra casa con candide decorazioni. Ecco qualche idea originale

Il Natale ha tante tradizioni, stili e significati diversi, ma tutti nel nostro immaginario associamo questo momento alla calma e al candore della neve. Quante volte abbiamo sognato di svegliarci il giorno di natale e ritrovare la città coperta e ovattata sotto una coltre bianca e soffice?

Con o senza neve, possiamo aggiungere alla nostra casa quel senso di pace e quel pizzico di magia, con le giuste decorazioni e un look total white. Accostato a tonalità naturali o al bagliore dei metalli, la neutralità del bianco rende questo stile adatto a qualsiasi tipo di decor, per dare un tocco frizzante e accogliente.

Sperando e aspettando i primi fiocchi, vediamo qualche idea per gettare sul nostro appartamento l’incanto di un candido inverno.





Morbida ghirlanda

Per variare dalla classica ghirlanda d’agrifoglio e dalle sue bacche tipicamente rosse, optate per una ghirlanda morbidi fiori di cotone, all’insegna della natura.





Decorazioni in aria

Forse avete smesso di prendere in considerazione questa decorazione dall’ultimo compleanno in cui eravate “alti così”. I palloncini però, rigorosamente bianchi, sono un ottimo elemento decorativo per aggiungere un tocco giocoso alla vostra tavola.





Oh albero!

Per un total white non può mancare l’albero bianco, che per molti però risulta un po’ troppo extra. Lasciate perdere palline e addobbi e concentratevi sulle luci. Semplicemente magico.





Nevicata

Se gli amati fiocchi tardano ad arrivare si può sempre rimediare con le decorazioni. Tante palline di diverse dimensioni e appese a diverse altezze produrranno uno spettacolo incantevole, da provare in casa o sul balcone.





Bianco nordico

Quale decor più adatto se non lo stile scandinavo? Semplicità e natura anche in tavola, con rami spogli adornati da palline candide e morbide coperte in faux-fur.



Natale in leggerezza

Per un tocco originale aggiungete alle vostre decorazioni immacolate qualche bianca piuma. Tra ghirlande soffici e boa di piume, inserire una nuova texture è quello che ci vuole.





Calendario dell’avvento

E se l’attesa del Natale fosse essa stessa Natale? È proprio così: anche il calendario dell’avvento dunque merita un posto tra le decorazioni natalizie. Un’ottima idea per conciliare DIY e decor (assolutamente bianco).





Tessili a volontà

Chi sceglie il bianco per addobbare la propria casa si trova spesso di fronte al rischio di ottenere un effetto eccessivamente freddo. Per questo è bene giocare con le texture e non dimenticarsi di elementi come cuscini, tappeti e coperte. Una buona idea? Lana a maglie larghe, per un Natale caldo e confortevole.





Cover Photo Credits: iStock Photo