La mensola è uno dei complementi d’arredo più presenti nelle case.

Nonostante il massiccio impiego che se ne fa, spesso il modo con cui si dispongono o il loro fine pratico interferiscono non poco con la resa estetica.

Per arredare servendosi proprio del loro prezioso aiuto, ecco 10 idee creative per usare le mensole IKEA integrandole in maniera deliziosa nell’home decor. Per risultati mai banali e sempre raffinatissimi.





Unire le mensole con cinture vintage

Per un effetto rètro e originale, arricchite le mensole IKEA con un trick preso in prestito all’armadio del vostro lui: attaccate due cinture di cuoio alle mensole. Il risultato sarà creativo e charmant.





Per una serra indoor

Usate le mensole per accogliere tutte le piante di casa, scegliendo come ambiente quello del bagno, benefico per la vegetazione grazie all’umidità dell’aria. Inoltre concedersi un'oretta in ammollo nella vasca godendosi una parete verde del genere vi farà sentire in un laghetto in mezzo al bosco.





Librerie terra-cielo

Dopo le piante, l’elemento che ossigena di più la mente è il libro. Per mensole ricche di nutrimento intellettuale e al contempo esteticamente piacevoli, optate per quelle verticali e riempitele di volumi dalle coste multicolor. L’intera casa ne trarrà giovamento.





Mensoline verde acqua per la cameretta dei bambini

Uno stile giocoso è quello che le mensoline colorate di IKEA assicura agli ambienti pensati per target molto giovanili. Stiamo parlando delle camere da letto junior, anch’esse piene di libri, giochi, oggetti e accessori da sistemare sulle mensole per amore dell’ordine. Onde evitare che l’ordine finisca per fare appassire la fantasia, scegliete mensole color pastello per esporre tutti i tesori dei più piccoli in maniera deliziosa.





Essenzialità raffinata

Per un interior design che renda onore al concetto di minimalismo, le mensole bianche dalle linee pulite sono l’ideale. Posizionate sopra pochissimi elementi decorativi, in nome di quella filosofia che elimina il superfluo che va sotto l’etichetta di decluttering. Due o tre mensole con qualche piccolo suppellettile renderanno il decor della stanza garbato ed elegante.





Materiali naturali

Non c’è raffinatezza maggiore di quella che i materiali naturali assicurano all’arredamento. Anche le mensole non fanno eccezione, anzi: piani d’appoggio in legno non trattato uniti da un’anima di metallo imbiancato sapranno rendere elegantissima la parete su cui si stagliano. Questa soluzione di scaffalatura si adatta bene anche alle camere dei bambini, ottima per l’angolo scrivania in cui fare i compiti.





Mensole alte lungo il perimetro del soffitto

Un’altra idea per impiegare le mensole come elementi decorativi oltre che pratici è quella di attaccarle in alto, facendogli seguire tutto il perimetro del soffitto. Riempitele di libri e di scatole per un effetto che delizierà i palati golosi di design rètro chic.





Bambù per il bagno

Le mensole in bagno devono rispondere al requisito numero uno di qualsiasi complemento entri nell’arredo questa stanza: freschezza. Per farlo, devono essere di materiali naturali che diano un tocco esotico all’ambiente. Il bambù è uno dei legni migliori per una resa esteticamente gradevole unita a una resistenza imbattibile. Scegliete una scaffalatura snella che si serva di questo materiale e riponetevi saponi, asciugamani e cosmetici.





Mensole appoggiate a pioli

Attaccate alla parete tanti pioli di legno e appoggiatevi sopra qua e là qualche mensola. L’effetto sarà elegante e giocoso, perfetto per salotti di cui volete sdrammatizzare l’arredamento troppo pomposo oppure camere da letto molto ampie. Se temete che una mensola possa scivolare rovinosamente, assicuratela al muro con qualche chiodino nascosto: l’estetica non ne risentirà e voi sarete più rilassati.





Mensole al posto della credenza

Le nostre nonne inorridiranno ma il design di oggi, invece, adora questa soluzione. Al posto dell’obsoleta credenza in cui riporre bicchieri, cristalleria e stoviglie pregiate (quelle del celeberrimo “servizio buono”, insomma), le mensole aperte si prestano in maniera stilosa. L’unica controindicazione è la polvere che, inevitabilmente, intaccherà maggiormente i vostri piatti rispetto a quel caveau anti-pulviscolo che è la credenza tradizionale. Ma ce ne faremo una ragione e, prima di servire gli ospiti degni del “servizio buono”, daremo una spolverata. Ve lo promettiamo nonne care!