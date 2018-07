Il fascino del mattone "a vista" raddoppia il carattere della casa. Ecco qualche idea da cui lasciarsi ispirare



Sotto l'intonaco delle vostre pareti probabilmente è custodito uno dei più affascinanti elementi d'arredo.

Il mattone a vista si fa spazio tra le mura di casa diffondendo carattere all'ambiente, rivelando il passato, ma interpretandolo in chiave contemporanea.

Per rendere la vostra parete ancor più seducente scegliete un pavimento in parquet e molta luce naturale, che evidenzierà le sfumature del mattone. Dipigente il muro di bianco se volete un classico romantico, oppure provate a sfumare altre tonalità che andranno ad accentuare le irregolarità e le ombre dei mattoni stessi.

Gli ambienti più addatti a questo genere di pareti sono gli spazi vivi, come la sala da pranzo o la camera da letto, ma anche in bagno o i cucina saranno in grado di riscaldare l'atmosfera.





Un salotto grintoso



Una parete in mattoni dipinta può impreziosire le mura di casa, poiché la vernice, anche se potrebbe dare la sensazione di "coprire" qualcosa, in verità mette in risalto tutte le impurità e porosità del mattone nudo, esaltandone forma e fascino.





In cucina solo se bianchi

Un po' per igiene, un po' forse per gusto, il mattone a vista in cucina a noi piace bianco. Aggiunge allo spazio un tocco rustico ma sempre chic, con un richiamo romantico.





Stile industriale

Una camera da letto in stile urban industriale, dove i mattoni a vista ricordano inevitabilmente le fabbriche abbandonate e ricreano quindi un'atmosfera vintage. Accostate a questo sfondo qualche pezzo contemporaneo come un letto a baldacchino di design, una seduta in pelle e qualche pianta ornamentale. L'effetto è assicurato.





Bagno vintage

In un bagno in stile retrò la parete in mattoni uniforma l'ambiente permettendoci di concentrarci sui dettagli dell'arredo. Ceramiche decorate bianche e nere, un mobile in legno vintage e uno specchio privo di cornice a dilatare lo spazio completeranno alla perfezione il quadro.





A vista ma in pietra

Un'altra soluzione bellissima è quella di sfruttare solo una piccola parte "a vista" come decorativa. Il resto? Tutto bianco.





Come dettaglio decorativo

Possiamo pensare di sfruttare i mattoni a vista come dettaglio decorativo in precise parti della stanza, come ad esempio ad incorniciare un passaggio oppure ai lati delle finestre.





Cover Photo Credits: iStock Photo