Pensate sia troppo presto per le decorazioni natalizie? Scoprite con noi tutte le decorazioni Maisons Du Monde per il Natale 2018 e preparatevi a festeggiare!

Anche quest’anno Maisons Du Monde moltiplica il Natale 2018 proponendo sei differenti collezioni adatte ad ogni gusto. Da Authentic a Nordik Winter, passando per l’immancabile Tradition, Wild, Deep Blue e Wonderful, la casa e la tavola si accendono di luci, colori e decorazioni in perfetto mood delle feste.

Qualunque sia il vostro stile natalizio, non vi resta dunque che dare inizio al countdown delle feste pensando a come addobbare la casa con una di queste sei splendide collezioni. Che la magia del Natale abbia inizio!





Natale Authentic

Un Natale naturale quello proposto dalla collezione Authentic, con tocchi di verde e nero, semplice e deciso. Per farlo, Maison Du Monde si è ispirato al bosco, agli animali che vi abitano, al legno grezzo e i colori sobri, il tutto decorato con eucalipti, abeti e pigne e illuminato dall’immancabile e candida neve che copre tutto silenziosa.



Natale Nordik

Winter Amate l’atmosfera invernale e l’ispirazione scandinava? La collezione Nordik Winter fa proprio al caso vostro. L’estetica minimalista nei colori bianco e blu la fa da padrone e in questa casa di certo non possono mancare palline color ghiaccio e un po' di neve artificiale. La luce è ovunque ma soffusa, così come gli addobbi appesi per abbellire la casa. Per la tavola, ricordatevi di coodinare piatti e stoviglie al colore della tovaglia non dimenticando candele d'ispirazione scandinava e il centrotavola in finta pelliccia.



Natale Tradition

Non c’è Natale per voi senza rosso, verde, Babbo Natale e ghirlande? Meglio puntare sulla collezione Tradition partendo innanzitutto dall'albero, grande e decorato con i classici colori della tradizione. Per diffondere ancora meglio l'atmosfera natalizia in tutta la casa, non possono poi mancare candele, renne, decorazioni di ogni tipo e una corona d'agrifoglio. Non dimenticate infine di vestire a festa anche la vostra cucina, dove scatole per dolci in latta ospiteranno deliziosi biscotti e tazze colorate scaldano il cuore con tè al profumo di spezie.



Natale Wild

Chi l’ha detto che il Natale debba essere sempre il solito? Se avete un animo eccentrico e vi piace osare, quest'anno potrete farlo anche durante le feste con la collezione Wild. La base dorata è lo sfondo perfetto per tocchi esotici, animali selvaggi e piante rigogliose e laddove prima c’erano renne ora ci sono palme e zebre. L’albero di Natale e l’intera casa diventano così una moderna giungla che vede proprio nei dettagli dorati un filo con la tradizione, valorizzato da punti di nero e glitter che impreziosiscono decorazioni, tavola e tessuti per un’atmosfera libera e felina.



Natale Deep Blue

Pensate alle notti più magiche, al Capodanno e allo sfarzo con stile e ritrovatelo nella combo di colori blu notte e oro della collezione Deep Blue. Perfetti in ogni ambiente, utilizzateli per incartare i vostri regali così come per gli addobbi e l’albero, per poi passare al tocco finale di glitter su palline e ghirlande luminose. Che poi siate più tipi da cenone o aperitivo glamour con palloncini e finger food, blu e dorato saranno anche perfetti per la vostra tavola, accompagnandovi con gioia e stile verso l’inizio di un nuovo anno.



Natale Wonderful

Se infine il rosa è il vostro colore preferito, perché non utilizzarlo anche nel periodo più fiabesco dell’anno? Di sicuro l’impressione sarà quella di essere piombati nel bel mezzo di un’insolita ma splendida favola fatta di dettagli sofisticati e addobbi finemente decorati. Per l'albero, puntate su palline eccentriche con paillettes, finta pelliccia, animali e funghi incantati e dettagli bohémien, per una magia infinita tutta da scoprire.