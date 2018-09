Sta per iniziare la "stagione del divano". Avete già scelto il modello perfetto per voi?



Il divano è il complemento d'arredo che più di tutti accoglie e coccola gli inquilini di casa. Così Maisons Du Monde non manca nel sedurci con la sua vasta selezione di modelli, tinte e materiali decisamente accattivante, e lo fa con gusto e attenzione.

Dal velluto al lino passando per la pelle, fino ad arrivare al cotone bianco evergreen, il tutto condito dall'inconfondibile twist francese della maison. Il ventaglio cromatico è ricco di proposte, così come anche il gioco di dimensioni e forme.



Ecco la nostra top 10 alla quale attingere per comprare subito il divano perfetto per voi.





Alberto

Con i suoi 11 cuscini abbinati e la sua comoda seduta Alberto accoglie fino a quattro persone, u na soluzione supersize per un salotto dal comfort irresistibile.

Broadway

Una proposta pop, contemporanea e decisamente frizzante, dalla seducente tinta verde acqua. Broadway è un divano trasformabile che, allungando lo schienale, diventa un comodo letto supplementare.

Brooke

Aggiungere un tocco scandinavo al salotto non è mai stato così semplice. La sua tinta, luminosa e rilassante, diffonde un senso di dolcezza all'ambiente e racconta una contemporaneità semplice ma decisa. Brooke è il divano che fa per voi se siete alla ricerca di forme pulite ma accoglienti, ideali per un pomeriggio in relax tra amici.

Butterfly

Con il suo rivestimento avorio, questo divano crea un'atmosfera tenue e luminosa in salotto. È ideale nella zona living così come nella camera degli ospiti, poiché si trasforma in un vero e proprio confortevole letto. E' forse la soluzione più romantica di tutte, con i suoi fiocchi frontali e le sue forme dolci.

Chesterfield

Avete voglia di trasformare i vostri interni in un club inglese dal twist vintage? Il noto divano Chesterfield è quello che fa per voi. Maisons Du Monde lo propone in varie forme, ma il nostro preferito è il divano fisso 3 posti in pelle marrone.





Constantin

Constantin è un divanetto imbottito che raccoglie in sè tutta l'essenza del classicismo chic. Le sue forme sono dolci ed eleganti e risulta essere un complemento molto funzionale grazie alle due pratiche rotelle anteriori.

Duke

Seconda proposta dal respiro scandinavo, che coniuga perfettamente modernità e stile vintage. Grazie ai piedi obliqui dal look rétro e alla tonalità grigio ardesia che si sposa con il contesto, troverà la perfetta collocazione in qualsiasi angolo del salotto.

Leon

A noi in color petrolio fa impazzire, ma Leon è disponibile anche in verde e senape. L'eleganza del velluto cura gli interni con una tocco prezioso e dona all'atmosfera una rilassatezza seducente. Un suggerimento? Niente tappeto, se non chiarissimo.

Mathis

A noi piace moltissimo la sua struttura minimalista in legno massello, che sarà la gioia dei veri appassioanti di design. Il gioco di contrasti tra i cuscini e il legno crea un movimento suggestivo di colori e materiali molto elegante.

Willy

Se siete alla ricerca di un divano fuori dall'ordinario questa nuova forma potrebbe essere quella giusta per il vostro salotto. Un tocco scandinavo delicato e confortevole, che vi farà sentire a casa ogni giorno di più.

