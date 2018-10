Dalla ciotola alla cesta, non dimenticando collare e guinzaglio: ecco tutto il necessario (in chiave decisamente glamour) per la felicità del vostro amico a quattro zampe

Parliamo poco degli amici animali ma sono sempre nei nostri pensieri e il loro amore è in grado di scaldare i cuori di tutta la famiglia rallegrando l’intera casa. Deve aver pensato la stessa cosa Maisons Du Monde, che con il lancio della sua splendida Collezione Animali propone tutto il necessario per il vostro amico a quattro zampe nel suo inconfondibile stile.

Dalle ciotole alle scatole porta crocchette, dalle ceste ai plaid da viaggio, non dimenticando collari e guinzagli, la Collezione Animali di Maisons Du Monde non fa distinzioni tra chi miagola o abbaia e propone tanti bellissimi pezzi dal design accattivante e adorabili fantasie per accessori perfetti anche da sfoggiare in casa.



Scopriteli insieme a noi nella gallery qui di seguito e attenzione: contenuto ad alto tasso di "coccolosità"!





Maison du monde collezione animali Maison du monde collezione animali

Maison du monde collezione animali

Maison du monde collezione animali



Tenda per gatto bianco stampato

Coppetta gatto in maiolica bianca

Bandana per cane in cotone gialla stampa vichy



Trasportino per gatto in carta rosa stampata

Plaid da viaggio per gatto stampato

Cesta per cane grigia stampa nera



Ciotola per gatto in porcellana bianca stampa nera

Vaso con coperchio per gatto in maiolica bianco stampa nera

Scatola porta crocchette per cane in metallo nera stampa bianca



Tappeto per ciotola gatto nero stampa bianca

Collare per gatto nero stampa con fiocco

Cesta per gatto in fibra vegetale grigia stampata



Collare per cane nero e grigio stampato

Guinzaglio per cane in cotone giallo senape stampato

Photo credits: Maisons Du Monde