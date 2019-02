Quarant'anni e non sentirli: la libreria più iconica della casa svedese festeggia il suo compleanno con tanto stile e qualche novità

Nell’era digitale, dove smartphone e e-book possono raccogliere pagine e pagine, anche il design si interroga sul futuro di un elemento di arredo fondamentale come la libreria. Eppure quest’anno IKEA festeggia la sua BILLY, che compie ben 40 anni. E li porta benissimo.

L’iconica libreria svedese nasce nel 1979, dalla penna del designer Gillis Lundgren, dopo che il responsabile del marketing Billy Liljendhal fece presente che mancava un mobile interamente dedicato ai libri (e fu appunto battezzata BILLY in suo onore). Dopo le prime versioni in legno di quercia e pino si aggiunse la classica BILLY in bianco, fino alle numerose varianti oggi disponibili. Eppure i nuovi colori e le diverse misure non hanno cambiato l’anima profonda di questa libreria, che con la sua semplicità e funzionalità sembra non stancare mai i lettori di tutto il mondo.

Versatile e adatta ad ogni ambiente, oltre che semplicissima da montare, BILLY ha trovato posto in moltissime case (chi non ne ha avuta almeno una, o due, o tre). Questa libreria modesta e intramontabile si mette da parte per far risaltare la nostra personalità e i nostri interessi, tra collezioni di libri e oggetti da esporre.

Per questo famosissimo compleanno, l’azienda svedese ha deciso di produrre BILLY anche in versione gialla e sarà possibile organizzarla al meglio grazie ai nuovi ripiani espositivi e ai reggilibri della serie BOTTNA. Stessa libreria, infinite opzioni.