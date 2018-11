Dai baldacchini alle testiere imbottite, dal legno al metallo, tra un sonno ristoratore e una colazione a letto, ecco qualche modello di strutture letto targate Maisons Du Monde adatte ad ogni budget

Se consideriamo l’impatto che una buona notte di sonno ha sulla nostra vita quotidiana (e che spendiamo gran parte del nostro tempo a dormire) va da sé che l’acquisto di un letto è un passo essenziale nell’arredamento della nostra casa. Oltre a considerare il suo aspetto puramente pratico in funzione di un buon riposo, non possiamo dimenticare che anche l’elemento estetico in una camera da letto ha la sua importanza.

L’universo Maisons du Monde ci offre tante soluzioni che si accordano ai più diversi stili (e ai diversi budget), sempre estremamente chic.





Industrial chic

Quello industriale è uno degli stili preferiti dal design Maison Du Monde e il letto Sixtine ne è l'espressione perfetta (nonchè economica). La sua semplice struttura in metallo (bianco o nero) che richiama i materiali grezzi delle fabbriche può rivelarsi estremamente versatile e regalare atmosfere romantiche o più "maschili".

Comfort e tradizione

Per chi cerca un look più tradizionale c'è Chesterfield, letto con testata imbottita e rivestita in velluto. L'atmosfera e il relax da lussuosa camera d'hotel sono garantiti.

Rilassanti intrecci

Ideale per una casa al mare, perfetto per portare un tocco di freschezza in un appartamento in città, il letto Hampton, con la sua struttura in legno massello e rattan, porterà la rilassante autenticità della natura nella vostra camera da letto.

Sonni lontani

Chi non amerebbe sentirsi sempre in vacanza, anche nella propria camera da letto? La struttura in bambù Coconut e il suo baldacchino decorato da candido tessuto vi porteranno ogni notte verso lidi esotici.

Notti vintage

Amanti dello stile mid-century modern, questo è per voi. Il letto della serie Portobello unisce comfort e design squisitamente retrò in una strutture in legno di quercia con gli immancabili piedini obliqui.

Eleganza in primo piano

Se amate l'idea di un letto a baldacchino, ma temete che aggiunga un po' troppo "drama" alla vostra camera da letto, il letto Celeste potrebbe risolvere il vostro dilemma. La struttura a baldacchino dalle linee pulite (rigorosamente in bianco) sarà protagonista della stanza, mantenendo una sobria eleganza.

Autenticità scandinava

Le linee essenziali tipiche dello stile scandinavo incontrano il calore del legno nella struttura letto Stockholm, adatta ad ogni stile, per un'atmosfera incredibilmente accogliente.

Rustico ed elegante

Nella struttura letto della gamma Naturaliste il materiale è protagonista. Le striature del legno di mango e la sua particolare tonalità neutra si adatta perfettamente ad uno stile rustico ma chic.

Materia e geometria

Se avete apprezzato la struttura letto un po' retrò di Portobello, adorerete il suo straordinario (e un po' più caro) cugino. Il letto Quadra, anche lui con i piedini svasati, presenta una testiera intarsiata a motivi geometrici e un calore che solo le venature del legno di sheesham possono dare.

Sogni di corte

Se doveste immaginare di passare una notte alla reggia di Versailles, probabilmente vi vedreste distesi su un talamo molto simile al letto Madeleine. In quercia anticata e lino, questa struttura preziosa che richiama allo stile Luigi XIV darà alla vostra camera un'aria nobile e chic, da stemperare con qualche tocco moderno.

Photo Credits: Maisons Du Monde