La giusta illuminazione può completare il vostro appartamento. Se cercate un buon compromesso tra design e prezzo per rischiarare i vostri ambienti, ecco le lampade proposte da IKEA

Ottenere la giusta illuminazione è un passo fondamentale per l’arredamento della nostra casa. La luce, oltre alla sua ovvia funzione pratica, può avere un forte impatto sulla nostra percezione degli ambienti (e sul nostro umore). Dato il suo ruolo di rilievo, è necessario investire un po’ più di tempo nella scelta e nella pianificazione dell’illuminazione ottimale.

Per accendere il nostro appartamento ci servono diverse soluzioni specifiche per ogni ambiente, e come affrontare questa sfida salvaguardando il portafogli, ma non rinunciando ad un buon design? Le opzioni IKEA sono sempre valide, flessibili e adatte ad ogni angolo della casa.





Avanti ÄLVÄNGEN

È bello essere accolti da un ambiente ben illuminato, ed è altrettanto importante vederci bene quando usciamo di casa. La lampada a sospensione ÄLVÄNGEN è perfetta per una buona illuminazione, diffondendo una luce leggermente soffusa grazie al paralume, per un ingresso tradizionale.

LILLHOLMEN in cucina

Per cucinare bene bisogna vedere bene. Spesso per avere un piano da lavoro ben illuminato ci affidiamo agli invisibili led integrati sotto i pensili, ma con un po' di spazio verticale in più, anche in cucina la luce può fare la differenza: la lampada da parete LILLHOLMEN, con la sua illuminazione diffusa, rischiarerà i vostri piatti.

A cena con FOTO

I momenti che spendiamo intorno alla tavola sono spesso i più felici, spesso e volentieri passati in compagnia. Ci vuole quindi la giusta atmosfera. Ma quando lo spazio in casa è poco e la nostra sala da pranzo è in realtà multifunzionale? La lampada a sospensione FOTO cambia le carte in tavola, adattandosi a qualsiasi situazione.

Oversize HEKTAR

Per una buona atmosfera, ma anche per fare colpo, a illuminare il vostro salotto ci pensa la lampada della serie HEKTAR, con il suo design minimal e le sue grandi dimensioni, ispirata all vecchie lampade industriali e all'illuminazione teatrale.

Leggere con LERSTA

Ci piacciono le abat-jour, ma non sempre si adattano alle nostre necessità di lettura e occupano spazio prezioso sui nostri comodini (che potrebbero invece ospitare altri libri). La soluzione? LERSTA, la lampada da terra con braccio regolabile, che si adatta ad ogni lettore.

Armadio e FUGA

Senza un armadio ben illuminato, scegliere come vestirsi ogni mattina sarebbe un compito eccessivamente arduo. La lampada FUGA, con faretti regolabili, può aiutarvi con la vostra decisione.

SÖDERSVIK al vostro servizio

Perfetta per illuminare lo specchio, la serie SÖDERSVIK, disponibile sia come plafoniera che come illuminazione da parete, porta una ventata di originalità e una luce decisa.

RIGGAD per lo studio

Per essere produttivi oggi occorre essere multifunzionali e questo si rispecchia anche nel nostro arredamento. La lampada da lavoro RIGGAD, con il suo design lineare e i suoi dettagli in betulla, si rivela anche un pratico caricabatterie wireless. Basta appoggiarvi lo smartphone et voilà, addio cavi.

SOLVINDEN all'aria aperta

Per sfruttare le ultime fresche serate sui nostri balconi o terrazzi, ci vuole un po' di luce. La serie SOLVINDEN offre tante soluzioni per l'esterno, tutte senza cavi e alimentate ad energia solare. Per stare sicuri e aiutare l'ambiente.

RANARP negli angoli

Un nemico da cui occorre guardarsi bene sono gli angoli bui, che possono disturbare l'atmosfera di una stanza. Bisogna sfruttarli e illuminarli (senza occupare spazio prezioso). La lampada a sospensione della serie RANARP, dal look rétro ma elegante, può aiutarvi a far luce in ogni cantuccio.