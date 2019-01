Se stringiamo un po' gli occhi possiamo vedere in lontananza la bella stagione. Se nemmeno questo funziona, IKEA ci regala vivacità e colore con la nuova collezione di Febbraio

Anche se il freddo è ancora pungente, Gennaio è ormai agli sgoccioli e noi riusciamo solo a pensare all’arrivo dei primi pallidi soli.

IKEA ci viene incontro, anticipando la primavera con la nuova collezione di Febbraio, in edizione limitata. L’energia della bella stagione, quasi dietro l’angolo, si riflette nella varietà di prodotti vivaci e dinamici, che prendono ispirazione direttamente dagli anni ‘60. Largo a motivi grafici e floreali per una collezione che punta sul tessile (ma non solo).

Con la collezione SOMMARASTER per la camera da letto ed il bagno, disegnata da Emma Hagman, e gli asciugamani SCANDVILAN, i motivi retrò ispirati alla Svezia degli anni ‘60 tornano a rallegrare con energia la nostra casa. Tra i tessili non possono mancare tende e tappeti dai motivi grafici e giocosi, ma nemmeno morbidi giocattoli per i più piccini.

Con le novità di Febbraio IKEA ci permette di portarci avanti con le pulizie di primavera, grazie ai tanti accessori dedicati all’organizzazione. La collezione TISKEN per il bagno permette di sfruttare lo spazio e mantenere ordine con ganci, cestelli e chi più ne ha più ne metta. Per il guardaroba invece le cassettiere NORDMELA e gli accessori per organizzare gli abiti della serie IVAR renderanno il cambio di stagione molto più semplice.

Per completare il look IKEA ci permette di rinnovare il nostro appartamento con motivi grafici per la nostra cucina con le ante YTTERBYN o con i giochi di luce delle nuovissime lampade a sospensione. Anche in questa collezione non rinuncia all’intramontabile design scandinavo, esemplificato dalla resistente ed elegante sedia RÖNNINGE.