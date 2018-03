Alla ricerca di una nota di novità per la vostra cucina? Tra pentole e fornelli, oltre a pittura e piastrelle c’è di più: basta puntare sulla carta da parati

Decorare la cucina è un lavoro che richiede particolare occhio e senso estetico: tra proporzioni, ricerca della funzionalità e una doverosa praticità, il rischio di ritrovarsi in un ambiente asettico e monotono è sempre dietro l’angolo.



E se pensate che l’unica soluzione per ravvivare le pareti di questo spazio sia la pittura alternata alle piastrelle, forse è tempo di rimediare dando fiducia ad una buona carta da parati.



Lungo tutto il perimetro della stanza o puntando a mettere in risalto un’unica parete, in un gioco di contrasti o con effetto trompe l’oeuil, non vi resta che scegliere una delle soluzioni di carattere e non convenziali più amate dagli interior designer finora quasi sempre utilizzata in ambienti più living e meno dedicati al "fare".



Qui di seguito abbiamo raccolto per voi 8 idee per decorare la cucina con la carta da parati: se amate i sentieri poco battuti e il glamour sottile ed elegante, accomodatevi pure, non ve ne pentirete.







1. Floreale

Tra i trend più amati del momento, la fantasia floreale guadagna spazio anche in cucina, aggiungendo una nota glamour, colorata e decisamente inaspettata anche in una camera di solito monocromatica ed essenziale. Un po’ come portare il giardino tra pentole e fornelli.





2. Geometrica

Gli amanti dell’ordine e dell’organizzazione troveranno soddisfazione in un pattern più sobrio e geometrico, in grado in ogni caso di donare una nota colore brillante. Particolarmente indicata per catturare l’attenzione su un punto ben preciso della camera o riempire una nicchia non ancora arredata.





3. Eclettica

In caso di cucina chiara e monocromatica, questa carta da parati è la scelta ideale per chi non vuole rinunciare allo stile nemmeno tra i fornelli, pur optando per uno schema moderno e con un forte richiamo al mondo del design.





4. A blocchi

Rivestire un’intera stanza o parete vi sembra eccessivo? Puntate sui dettagli e sfruttate nicchie e mensole per decorare la cucina con della carta da parati super colorata. Se a contrasto, anche meglio.



5. Optical

I più audaci lo adoreranno: un motivo optical bicolore che corre lungo tutte le pareti della camera e si intona alle sfumature metalliche degli arredi contemporanei. Più glamour di così…





6. Su un’unica parete

Per incorniciare un mobile o separare i fornelli dalla zona living, rivestire con la carta da parati una sola parete è un’altra splendida alternativa per catturare l’attenzione su un unico punto. Se poi si intona al frigorifero… è subito amore.





7. A contrasto

State pensando di rinfrescare la stanza senza rinnovare l’arredamento? Per una ventata d’aria fresca puntate su una carta da parati accattivante e di impatto, meglio se con forme e motivi a contrasto con il legno semplice e chiaro della cucina.



8. Maiolica

In alternativa a disegni e motivi, puntate sul trompe l'oeuil: sofisticato e nelle sfumature del blu, questo pattern, per esempio, ricorda le piastrelle in maiolica, ideali per una cucina del twist moderno ma al tempo stesso sofisticato.

Cover Photo Credits: Cole&Son Walllpaper - FashionInteriors.co.uk