Se la parete dietro al vostro letto vi sembra vuota, ma non avete voglia di appendere le solite foto o i soliti quadri, ecco qualche idea originale per rinnovarla

Una volta arredato il nostro appartamento arriva una delle parti più divertenti: decorare le pareti. Quando tocca alle pareti della nostra camera, uno spazio che va considerato è quello dietro il letto. Se trascurata, questa parete vuota può spesso far risultare l'ambiente spoglio.

Le soluzioni per rinnovare questo spazio sono tante, permanenti o temporanee, stravaganti o un po’ più classiche. Quindi largo alla fantasia, ecco qualche idea per la parete dietro al nostro letto.





Tocco di colore

Partiamo con una soluzione semplice. Non c'è modo più facile per cambiare radicalemte aspetto ad una stanza se non l'uso del colore. Per dare un aspetto più originale alla vostra camera, dipingete la parete dietro al letto di un colore vivo e carico.





Wanderlust

Spesso chi ama viaggiare mostra la propria passione anche nell'arredamento della propria casa. Cosa c'è di meglio di una mappa del mondo appesa sopra al letto o, perchè no, a ricoprire tutta la parete? Per sognare ogni notte la prossima avventura.





Atmosfere magiche

Per creare uno spazio incantato in camera da letto non occorre altro: una serie di lucine decorative trasformeranno l'ambiente in una fiaba suggestiva.





Ricami

Nell'arredare le pareti è importante anche giocare con diversi materiali. Per dare più texture e portare la decorazione al livello successivo optate per i tessili ricamati.





Eccentrico

Per qualcuno la camera da letto deve essere un ambiente neutro ed essenziale, altri preferiscono dare spazio a colore e stravaganza. Per una parete bohemien potete sbizzarrirvi con le decorazioni, dai quadri colorati ai cesti appesi.





Piatti e piattini

Riutilizzare i piatti in ceramica per decorare le pareti è una pratica piuttosto diffusa, ma spesso relegata a cucina e sala da pranzo. Con la giusta composizione anche la parete sopra al vostro letto può rivelarsi una collocazione perfetta.





Un accenno di verde

C'è qualcosa che rende subito un ambiente più vivo: le piante. Anche in camera da letto via libera al verde, potete appendere direttamente i vasi alla parete o installare una mensola apposta.





Riflessi

Se non seguite il feng shui, uno specchio appeso alla parete del vostro letto può creare un interessante gioco di riflessi (oltre che illuminare e ampliare visivamente la stanza).





Tende

Chi dice che le tende vanno necessariamente appese alle finestre? Potete utilizzare questi tessili per decorare in modo originale la parete dietro al vostro letto.





Cascata di fiori

Per i sognatori non c'è niente di meglio: tante ghirlande di fiori (artificiali) che sorvegliano il nostro sonno, per un'atmosfera davvero romantica.





Cover Photo Credits: iStock Photo