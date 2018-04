Quando lo spazio a disposizione è limitato qualsiasi accorgimento può fare la differenza

Arredare un appartamento è abbastanza difficile quando abbiamo a disposizione una sola stanza. Organizzare un monolocale infatti può risultare più complicato del previsto, ma con qualche piccolo accorgimento legato alla decorazione delle pareti l'intero spazio vi sembrerà più ampio e accogliente.

Giochi ottici, altezze contenute e pareti invisibili sono soltanto una parte dei trucchi che abbiamo studiato per voi.

Ecco una guida di 10 idee e strategie per aiutarvi a ottenere la massima resa dal vostro piccolissimo (ma preziosissimo) monolocale.





Specchio a parete

Lo specchio collocato in un interno dilata naturalmente gli spazi, soprattutto quando abbiamo a disposizione un'importante fonte di luce naturale. La soluzione migliore è lo specchio verticale, possibilmente appoggiato sulla parete e non appeso.





Carta da parati

Una decorazione murale può aiutare a creare una "illusione ottica". Se posizionate la carta soltanto dietro al letto, ad esempio, vi sembrerà di aver ricreato un piccolo spazio non appartenente al contesto, come una "stanza nella stanza", così da creare più intimità (anche se soltanto parzialmente).





Attenzione alle altezze

In una stanza piccola ricordatevi sempre una regola fondamentale: non decorate le pareti in verticale. Non bisognerebbe mai coprire l'intera altezza del muro, è infatti preferibile scegliere madie o mobili bassi per creare spazio e dare respiro all'arredamento.





Mattoni a vista

I mattoni a vista, soprattutto quando chiari, danno sempre la una sensazione di libertà. Forse è per questo motivo che senza volerlo dilatano lo spazio, anche quando lo limitato, a una condizione però: lasciateli privi di decorazioni come quadri e cornici.

Nicchia decoratrice

La nicchia alla parete è l'idea perfetta per creare movimento e acqusire spazio a disposizione. La forma preferibile è quadrata, poiché quando lo spazio è limitato è importante concentrarsi sui più piccoli dettagli come le geometrie. Riempitela soltanto in parte, così da creare movimento dando anche una sensazione di "spazio vuoto" anche se non c'è.









Cornice super size

Concentrate le vostre decorazioni in un unico punto, così da non rendere disordinato l'ambiente e da creare una piccola nicchia per attirare l'attenzione. Una cornice maxi taglia è ideale, poiché al suo interno potete cambiare a vostra discrezione il contenuto quando ne avete voglia.





Pareti di vetro

Se lo spazio ve lo concede lasciate bianche le quattro pareti della stanza e create un secondo vano delimitato da pareti in vetro, così da dare vita a un gioco di spazi suggestivo ed elegante.





Un colore per delineare

Scegliete una parete, o anche una piccola parte di essa, da dipingere per creare uno spazio immaginario soltanto in quel punto, come se fosse una stanza nella stanza. Trasformatelo nell'ufficio, nella cucina o nella stanza da letto, il colore vi aiuterà ad alienarvi dal resto.





Ottimizzare gli spazi

Per ottimizzare gli spazi (ma lasciarli puliti allo stesso tempo) potete posizionare sulla parete orizzontalmente un piccolo appendiabiti lungo tutto il perimetro, sottile e funzionale, sul quale appendere qualche pezzo dal vostro armadio.



Armadio a vista

In mancanza di un vero e proprio armadio potete appendere un'asta appendiabiti al soffitto, il più vicino possibile alla parete, e creare così il vostro guardaroba a vista funzionale, suggestivo e naturalmente elegante.

