Se siete amanti delle piante e non sapete più come dimostrarlo, ecco qualche idea originale per utilizzarle nel decorare il vostro appartamento

Quando è tempo di decorare la nostra casa, o quando semplicemente vogliamo rinvigorirne l'aspetto, è il momento giusto per far entrare in gioco le piante. Con un tocco di verde possiamo aggiungere energia positiva e personalità ad ogni stanza, ma anche creare un ambiente rilassante e luminoso.

Ma come andare oltre alla classica pianta accanto al divano? Ci sono alcuni limiti, ad esempio va considerata la quantità di luce necessaria ad ogni tipo di pianta o le dimensioni del vaso, ma le soluzioni per decorare in modo originale usando le nostre amate piante sono infinite.





In ogni angolo



Se avete una parete vuota, questo è il momento di sbizzarrirvi. Esponete la vostra collezione verde su più livelli, usando mensole, librerie, sgabelli, per dare nuova vita ad una stanza del vostro appartamento che vi sembra un po' spenta.





Scala di verdi

Le scale di casa non sempre vengono prese in considerazione quando si tratta di decorare, ma anche loro ne hanno tutto il diritto. Spazio permettendo, decorate ogni scalino con una piccola pianta, per rendere la salita più piacevole.





Sopra il letto

Avere un po' di verde in camera da letto può aiutare a rilassarsi e a conciliare il sonno. Se sul comodino non c'è spazio e non volete vasi ingombranti, perchè non sistemarle su una lunga mensola appena sopra la testiera del letto?





Un bagno di piante

Il bagno del nostro appartamento spesso rischia di essere considerato come puramente funzionale, eppure anche qui un tocco di vegetazione è quello che ci vuole. Rilassatevi nella vasca da bagno con lo sguardo rivolto al vostro giardino pensile.





Rampicanti

Quando si arreda un salotto spesso bisogna fare i conti con la parete dietro al divano. Potete optare per una stampa o per uno specchio, oppure, perchè no, scegliere di lasciarvi crescere un rampicante.





Studio in verde

Come sappiamo le piante aiutano a creare un ambiente calmo e confortevole, sicuramente ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro studio. Dimenticate libri e soprammobili e circondate la vostra scrivania di rigogliosa vegetazione.





Attacca-piante

Che sia a muro o che sia da terra, l'attaccapanni è un modo originale per esporre le vostre piante, senza occupare spazio calpestabile.





Riempire gli spazi

Tra le loro infinite qualità, le piante possono risultare utilissime per nascondere o riempire spazi poco utilizzati o angoli vuoti. Un camino inutilizzato può trasformarsi nella cornice ideale per le vostre piante preferite.





Cover Photo Credits: iStock Photo