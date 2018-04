Idee eleganti e suggestive per decorare la casa con la più delicata di tutte le piante

L'orchidea è il fiore raffinato per eccellenza. Candida, sofisticata e elegante, questa è una pianta particolarmente versatile da accogliere tra le mura di casa.

Per decorare gli interni sono validissime le varietà dai fiori grandi, da esibire singolarmente o anche abbinate in differenti sfumature di colore, purché sempre di orchidee si tratti.

Molteplici sono le soluzioni alle quali ispirarsi per decorare la casa con le orchidee, le quali geometrie dolci e le corolle resistenti diventano elemento “vivo” di arredo. Ogni stanza della casa è in grado di esibire la pianta in maniera originale e raffinata, a partire dalla cucina fino ad arrivare al bagno.

Ecco 10 idee per portarla tra le mura di casa, e non sbagliare.





La scala delle orchidee

Se non riuscite a resistere alle svariate sfumature di colore e siete alla ricerca di una soluzione originale per disporre in casa un gruppo di orchidee allora la scala è ciò che fa per voi. Semplice, suggestiva e straordinariamente pratica!





Vasca freestanding per orchidee

Una grande vasca in metallo a ricordarci le nostre lussuose vasche freestanding, ma garantire anche alle nostre inquiline sempreverdi tutta l'acqua di cui hanno bisogno.





In un cesto di vimini

Il cesto deve essere basso, così che le radici restino esposte e che i fiori possano esibire tutta la loro eleganza. Posizionate il vostro cesto accanto a una pila di magazines, una candela o un cesto di frutta, come se ci fosse finito per caso.





Serra in vetro

Posizionate le vostre candide orchidee all'interno di una serra, perché al di là del vetro sembreranno ancor più immacolate se contemplative.





Profumo d'orchidea

Avete mai pensato di riciclare un vasetto di profumo? Se è abbastanza grande e alto per contenere un ramo d'orchidea diventa il vaso perfetto da posizionare nel vostro bagno personale. Chic allo stato puro!





Giardino verticale

Prendete tante piccole piantine d'orchidea e disponetele su di una corda in verticale, così da conferire movimento alla composizione. Giocate con i colori e non dimenticatevi di posizionare un peso all'estremità della corda per non farla muovere.





Portabottiglie in ferro

Se avete comprato al mercatino dell'antiquariato una cesta in ferro battuto retrò potete sostituire le bottiglie di vetro con tante piccole piantine di orchidea, che alla fine, una vicina all'altra, daranno l'illusione di essere una sola pianta grande e maestosa.





Cassetta vintage

La cassetta vince sempre, sia che si tratti di legno grezzo oppure di legno bianco trattato. Sempre meglio sceglierla di forma rettangolare per posizionarvi all'interno almeno un paio di piante insieme.