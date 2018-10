Se in casa avete poco spazio per le piante o se volete dare un tocco elegante al vostro appartamento, i bonsai sono la soluzione verde perfetta per decorare con semplicità e raffinatezza

Inutile dire che un appartamento non è veramente completo senza qualche accento verde. Le piante aiutano a creare un ambiente più sereno e armonioso. Se cercate qualcosa di diverso e originale, perchè non optare per gli adorabili bonsai? La parola indica in realtà la tecnica giapponese di far crescere le piante in uno spazio limitato, ottenedo vere e proprie miniature.

Occorrono cura e pazienza, ma visti i risultati ne vale davvero la pena. Non solo dedicare del tempo a quest'arte ci aiuta a staccare dalla routine e a creare un contatto con la natura, ma queste piccole piante donano al nostro appartamento un'aria rilassante e serena, nonchè una notevole eleganza.





Una cosa sola

Le piante aiutano a legare l'aspetto di una stanza, allora perchè non passare al livello successivo integrandole direttamente nell'arredo? Il legno rustico e i vetro raffinato di un coffee-table possono trasformarsi nella casa di un elegante bonsai.





Cucina rustica

Solitamente in cucina ci limitiamo a coltivare piante aromatiche, utili per le nostre ricette. Per variare un po', rimanendo in tema e senza occupare troppo spazio utile, possiamo portare un po' di campagna sui nostri banconi con una piccolissima pianta di ulivo.





Bagno zen

Sappiamo bene che le piante possono rendere un ambiente sereno e rilassante. Per la stanza da bagno il bonsai è il tipo di pianta perfetto, con le sue vibrazioni zen è la ciliegina sulla torta di un bagno minimal.





Area dedicata

Se vi siete riscoperti grandi appassionati di questi piccoli alberi, sfruttate l'occasione per trasformare l'area in cui vi dedicate al giardinaggio in una vera e propria esposizione delle vostre "creature".





Bonsai in tavola

Certamente queste miniature verdi stanno bene ovunque, ma la loro armonia li rende perfetti centrotavola, che sicuramente attireranno l'attenzione e l'ammirazione dei vostri ospiti, cena dopo cena.





Salotto moderno

I nostri piccoli bonsai danno spesso un senso di pace e imperturbabilità, ma inseriti in certi spazi possono rivelare tutta la loro originalità, acconstandoli a colori forti e ad opere d'arte contemporanea.





Sottovetro

È già difficile resistere al fascino del microcosmo di un terrario, figuriamoci se all'interno vi troviamo un piccolo bonsai: un vero e proprio gioiello di verde.





In sospeso

Tra i metodi di coltivazione più sorprendenti c'è quello dei kokedama, o bonsai volanti. Essendo privi di vaso possono essere appesi per creare effetti straordinari. Giocate anche coi colori optando per minuscoli alberi da frutto.





