Linee moderne, dettagli di design e spazi pensati per la condivisione di cibo e chiacchiere: benvenuti nella cucina scandinava, pronti a ricreare la magia anche in casa vostra?

Amato da molti e diventato famoso per proporre un modo di vivere la casa essenziale ma non per questo meno accogliente, lo stile scandinavo si è guadagnato negli anni un posto tra le tendenze di arredamento più in voga.



E quale stamnza più della cucina incarna alla perfezione lo spirito di condivisione e calore celebrato da questo stile, tra spazi ampi e illuminati e un’attenzione particolare alle linee, i materiali e i dettagli? Si parte da una base molto minimal in cui la luce gioca un ruolo fondamentale, per poi concentrarsi su pavimenti e componenti in legno giocando con un arredamento essenziale e funzionale, dettagli decor e colori tenui.



Complimenti, avete appena ottenuto la ricetta della cucina in perfetto stile scandinavo! Non vi resta che lasciarvi ispirare dalle idee più originali qui di seguito da riprodurre subito nei vostri ambienti.





1. Bianco protagonista

Per creare una cucina in vero stile scandinavo bisogna partire innanzitutto da una base bianca. I paesi del nord vivono infatti interi mesi di buio e pareti e arredamento bianchi diventano indispensabili per riflettere e diffondere la luce. Tra gli altri vantaggi del bianco anche la percezione dell’ambiente intorno più chiaro, ampio e ordinato e la capacità di adattarsi alla perfezione ad un arredamento moderno ed essenziale.



2. Superfici in legno

Isolante ed ecologico, il legno, meglio se in tonalità chiare e naturali, crea un’atmosfera calda e accogliente e può essere usato nella cucina scandinava tanto per i pavimenti quanto per tavoli, sedie, lampade e arredamento. Sì allora a betulla, acero, pino, quercia e frassino, per un ambiente moderno e al tempo stesso confortevole.



3. Arredamento luminoso

Da affiancare ad un ambiente luminoso e superfici in legno, l’arredamento della cucina scandinava è essenziale ma non rinuncia ad un tocco di colore grazie all’aggiunta di mobili dalle tonalità vivaci e di tendenza. La palette si adatterà ai vostri gusti: non capita di rado, infatti, di vedere cucine blu, grigie o verdi, così come declinate in colori pastello come il rosa, il turchese o il giallo. Lo scopo resta sempre quello di aggiungere carattere alla camera senza sovraccaricare gli spazi.



4. Luci funzionali e di design

Per un ambiente di tendneza e ancora più luminoso, la perfetta illuminazione in cucina è tra i must dello stile scandinavo. Quanto ai modelli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, con soluzioni di design che aggiungono un tocco sofisticato alla camera. Tra le scelte più in voga, puntate su faretti, grandi lampade da terra ma soprattutto lampadari sospesi, meglio se posizionati in direzione di un ampio tavolo centrale in legno.



5. Il segreto è nei dettagli

Seguendo la scia del minimalismo, non vi resta che riempire gli spazi con dettagli dallo stile essenziale ma ricercato. Puntate su stoviglie e piatti dai profili moderni (magari dorati), tocchi vintage, un po’ di verde i cui vasi non andranno lasciati al caso ed elettrodomestici hi-tech a vista. La vostra cucina dovrà trasmettere un’aria vissuta ma non per questo trascurata.



6. A tutta arte

Laddove il bianco e i colori pastello spiccano e vanno per la maggiore, aggiungere un po’ di arte risulta la scelta ideale per personalizzare la cucina. Parliamo di originali mattonelle anti-schizzo e scaffali aperti che mostrano il loro contenuto colorato, certo, ma anche e soprattutto di immagini, foto e tele come in salotto o nel vostro ingresso. Un dettaglio inaspettato di grande effetto, attenti solo a proteggere le vostre immagini da schizzi e vapore.



7. Un posto per socializzare

Spazio designato per eccellenza al cibo, la condivisione e la convivialità, la cucina scandinava predilige ambienti ampi e unici da vivere in compagnia di famiglia e amici. Che abbiate o meno la possibilità di fondere questa camera con la zona living, puntate su superfici multifunzionali e tavoli di grandi dimensioni o perlomeno allungabili, così da ritrovarsi tutti in cucina per un gustoso pasto o semplicemente per quattro chiacchiere in allegria.





