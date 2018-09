Il bagno ha funzioni precise, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Come personalizzarlo e renderlo unico? Idee più drastiche o più semplici, ecco qualche soluzione originale per arredarlo

Che sia l'unico bagno dell'appartamento o il bagno degli ospiti, questo ambiente, spesso trascurato quando si tratta di stile, offre moltissime possibilità. Il bagno è probabilmente lo spazio più intimo della casa, dove la routine quotidiana è protagonista. Allora come uscire dal solito trantran?

Per rendere questa stanza unica e accogliente occorre andare oltre la funzionalità e talvolta osare.

Dalle scelte più importanti dei rivestimenti ai piccoli tocchi finali, ecco qualche idea per personalizzare il proprio bagno.





D'effetto



Spesso in bagno tendiamo a mantenere toni neutri, ma niente ci impedisce di smuovere la situazione con tocco di colore. Non è necessario esagerare, basterà solo un pezzo d'effetto.

Photo credit: Mobile lavabo Beatrice - Onlywood srl



Look vintage

Per gli amanti dei tempi passati che desiderano portare questa passione allo step successivo: il segreto sta nei rivestimenti. Un pavimento vintage ben bilanciato con qualche tocco di modernità renderà il vostro bagno inimitabile.

Photo credit: cb2.com



Sostegni alternativi

Molti apprezzano il fascino senza tempo delle vasche da bagno vintage. Se la vasca "clawfoot" non fa per voi, perchè non sostituirne i piedini con qualcosa di più rustico, scegliendo la naturalezza del legno.

Photo credit: anthropologie.com



Grandi riflessi

Scegliere uno specchio di grandi dimensioni è una soluzione perfetta per chi ha poco spazio e desidera ampliare l'ambiente. Ma anche se non avete di questi problemi, creare un gioco di riflessi ricoprendo una parete (interamente o quasi) con uno specchio renderà il vostro bagno quasi magico.

Photo credit: marazzi.it



Profumo d'agrumi

Le piante rendono un ambiente più vivace e anche il nostro bagno merita un po' di verde. Se volete un tocco di colore in più optate per un albero d'agrumi, che con le sue foglie e i suoi frutti diffonderà nella stanza una delicata essenza, perfetta per un bagno rilassante.

Photo credit: urbanoutfitters.com



Luce ed eleganza

L'illuminazione in bagno è fondamentale, ma non dimentichiamo lo stile. Un tocco originale può essere sostituire un'anonima plafoniera con uno sgargiante lampadario di cristallo, più o meno moderno, a seconda dei gusti.

Photo credits: ragno.it



Largo alle fantasie

Una carta da parati floreale è l'ideale per un bagno d'effetto e spensierato. Per bilanciare queste fantasie è meglio optare per il candore della ceramica e finiture eleganti.

Photo credit: anthropologie.com



Minimal e natural

Per un bagno all'insegna del relax: materiali naturali e arredo minimal. Abbandonate il vostro mobile lavabo per una semplice asse di legno, in equilibrio tra stile rustico ed effetto spa.

Photo credit: marazzi.it